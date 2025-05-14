Diari Més

Dos personas heridas graves después de sufrir una salida de vía a la carretera del Mont Caro

Los hechos han pasado a las dos de la madrugada en Roquetes

Imagen de archivo de tres dotaciones de los Bomberos.

Shaila Cid
Shaila CidRedactora

Los Bombers de la Generalitat han rescatado esta madrugada a dos personas que habían sufrido un accidente en la carretera que va en dirección al Mont Caro, en Roquetes (Baix Ebre). Los hechos han pasado a las 02.49 horas y se han desplazado con dos unidades terrestres.

Los ocupantes del vehículo han alertado a emergencias que habían sufrido una salida de vía y habían chocado contra la valla de la carretera. Como consecuencia del choque la pareja no podía salir del vehículo accidentado.

Los bomberos han efectuado maniobras para poder extraerlos del vehículo y el Sistema d'Emergències Mèdiques les ha efectuado la primera asistencia. Las primeras informaciones apuntan a que su estado es grave y han sido trasladados al Verge de la Cinta de Tortosa. La vía ha quedado cortada a la circulación.

