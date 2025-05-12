Denunciado penalmente un vecino de l'Ampolla por abandonar cinco crías de gato en un contenedor

Imagen de una gasolinera en la N-340 en l'Ampolla.Google Maps

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente a un vecino de l'Ampolla que tiró en el contenedor de basura de una gasolinera cinco crías de gato poco tiempo después de nacer.

El hombre está siendo investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal. Una vecina denunció el caso en la comisaría de la Ametlla de Mar el 21 de abril pasado.

La mujer, socia de la entidad Progato, había encontrado los cinco animales en una bolsa de basura dentro del contenedor el día antes. Aunque intentó salvar los dos que todavía estaban vivos, finalmente acabaron resultando muertos los cinco.

La investigación de los Mossos consiguió identificar el denunciado gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad de la gasolinera, situada en la N-340.