Detenidos tres hombres por atracar pistola en mano una oficina bancaria de Camarles

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Mollet del Vallès y La Llagosta (Vallès Oriental) a tres hombres acusados del atraco con armas de fuego en una oficina bancaria de Camarles, en el que consiguieron un botín de 1.200 euros.

El atraco se produjo el pasado mes de marzo y las detenciones de los tres presuntos implicados, de 26, 52 y 58 años y acusados de un robo con violencia e intimidación, se han llevado a cabo esta semana, según ha informado este sábado a la policía catalana.

El 11 de marzo pasado, dos hombres preparados con gorras y pasamontañas, irrumpieron en una sucursal bancaria de Camarles con dos armas de fuego cortas, inmovilizaron a los empleados -no había ningún cliente en este momento- y obligaron al director a darlo el dinero de la caja fuerte.

Los ladrones huyeron con un botín de 1.200 euros en dos vehículos, uno de ellos conducido por un tercer atracador que hacía tareas de vigilancia en el exterior.

Los Mossos montaron controles policiales en las principales carreteras de la zona, pero no pudieron encontrar a los delincuentes, aunque las posteriores investigaciones relacionaron los ahora detenidos con el atraco.

Después de identificarlos y averiguar dónde vivían, los agentes llevaron a cabo entradas y registros en dos domicilios de Mollet del Vallès y La Llagosta, donde encontraron indicios de su participación en el atraco de Camarles.

Dos de los tres detenidos tienen antecedentes por hechos similares y uno de ellos había participado en el atraco cuando se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario.

Ayer viernes pasaron a la disposición del juzgado de instrucción número 1 de Tortosa, que investiga el caso.