El vicario del obispado de Tortosa celebra la elección de León XIV y apuesta por una renovación con continuidad

El vicario general del obispado de Tortosa, José Luis Arín, ha celebrado la elección de León XIV como nuevo Papa de Roma y confía en que su pontificado sea continuista respecto del de Francesc, si bien también espera que añada carácter propio.

Así, se ha mostrado partidario de que la renovación iniciada por el anterior pontífice siga adelante, en aspectos como por ejemplo el rejuvenecimiento de la institución. Con respecto a de otros retos pendientes de que tiene la Iglesia, como la incorporación de las mujeres en espacios de participación y poder, Arín ha señalado que se haga de forma «gradual».

«La renovación no esperamos que nos venga dada desde arriba; desde abajo -bases, parroquias, arciprestazgo- tenemos que hacer lo que haga falta para conseguir-la », ha remarcado.

Arín ha señalado que el nombre escogido por Robert Prevost tiene una «dimensión social» y demuestra la voluntad del nuevo pontífice de conectar con el legado de León XIII. «Es una gran aportación de la Iglesia a la sociedad; esta sociedad nuestra que a veces tiene el peligro de quedarse en ideologías y teorías y no chafar la tierra. Los pobres eran los preferidos de Jesús, también del papa Francisco y lo seguirán siendo también con el papa León XIV», ha indicado.

En este sentido, el vicario general de Tortosa se ha mostrado confiado que el nuevo pontífice seguirá la estela de Francesc, dando continuidad a los proyectos iniciados, pero también añadirá su carácter propio. «La renovación de la Iglesia no es cosa de una temporada; hay muchas cosas que se tienen que apuntalar, como la Iglesia como unidad de todos. Necesitamos rejuvenecer e implicarnos todos», ha añadido Arín.

Integración «gradual» de las mujeres

En cuanto a otras cuestiones que el anterior obispo de Roma puso sobre la mesa, como por ejemplo la participación de las mujeres en espacios de participación y poder dentro de la Iglesia, Arín apoya a su integración «gradual». Así, ha puesto de ejemplo que la actual cancillera del obispado de Tortosa es una mujer, así como la mayoría de personas que se encargan de las catequesis a las parroquias. «Cada vez más, hay una imperiosa imposibilidad de padres para celebrar misa, porque no hay. Estamos preparando celebraciones en ausencia de presbítero, esto es un futuro inmediato. Pienso sinceramente que si no avanzamos en este futuro inmediato de la base, soñar desde arriba es construir una casa por el tejado», ha aseverado.

Por otro lado, y a guisa de anécdota, Arín ha recordado que Robert Prevost ha visitado con anterioridad el obispado de Tortosa cuando era prior general de los agustinos. Concretamente, en dos monasterios de monjas agustinianas en Ulldecona y en Sant Mateu.