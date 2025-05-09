Investigan la muerte de varios gatos de una colonia del casco antiguo de Tortosa

Imagen del presunto perro que habría provocado la muerte de varios felinos de una colonia en Tortosa.Progato Tortosa

La Policía Local de Tortosa investiga la muerte de varios gatos de una colonia situada en la calle Castell, en el casco antiguo, a raíz de las denuncias presentadas por la entidad Progat. Según los animalistas, la muerte de los felinos se habría producido por el ataque de un perro el 30 de abril, así como de otros actos producidos el año pasado.

Los agentes han localizado al propietario de un perro peligroso a quien le han requerido la documentación del animal para verificar si se trata de un perro de raza potencialmente peligrosa. En caso de que se confirme, el cuerpo denunciará las infracciones detectadas.

El Ayuntamiento de Tortosa ha impuesto tres sanciones por incumplimiento de la normativa de tenencia de perros potencialmente peligrosos este año, mientras que puso dos el 2024.