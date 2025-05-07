Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La asociación de ultraderecha Despierta España ha presentado un recurso de casación al Tribunal Supremo contra la descatalogación del monumento franquista sobre el río Ebro en Tortosa. Según ha confirmado COREMBE (Colectivo por la reinterpretación del monumento de la Batalla del Ebro y Tortosinos por el Monumento), la entidad lo ha hecho después de que el TSJC desestimara el recurso interpuesto anteriormente. COREMBE no está personado en el caso, pero comparte el mismo abogado que Despierta España.

Paralelamente, continúan abiertos dos procedimientos judiciales más, uno relativo a la licencia de las obras para la retirada del monumento, y otro referido al proceso de licitación y adjudicación de estas mismas obras.

El TSJC desestimó el 18 de abril dos recursos promovidos por las entidades de extrema derecha Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces y la Asociación Cultural Despierta España contra la descatalogación del monumento franquista que hay en el río Ebro en Tortosa. En noviembre de 2020 la Comisión de Urbanismo de las Terres de l'Ebre aprobó definitivamente la modificación del planeamiento urbanístico de Tortosa, que determinaba que el monumento dejaba de ser un bien patrimonial protegido. Las dos entidades recurrieron esta decisión alegando arbitrariedad y fraude de ley porque, entre otros, consideraban que faltaban informes patrimoniales, ambientales y económicos, argumentos que el TSJC ha rechazado.