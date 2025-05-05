El precio público de las guarderías municipales de Tortosa se establecerá en función de la renta familiar

Los operarios descargan materiales de construcción al solar del Temple donde se hace una de las nuevas guarderías públicas de Tortosa. ACN

El pleno del Ayuntamiento de Tortosa aprobará este lunes los precios públicos de las guarderías municipales que empezarán el servicio el próximo curso, una en el barrio de Ferreries y la otra en el Temple. Un precio que se establecerá en función de la renta familiar, concretamente se fijarán nueve tramos y se calcularán las cuotas en función del Índice de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC).

El precio público del servicio de escolarización en jornada completa en los jardines de infancia municipales tendrá una cuota mínima mensual de 37 euros, y habrá nueve tramos con reducción de la cuota de hasta el 80% en función de la renta familiar.

También se aplicará la tarifación social en el servicio de comedor y acogida, mientras que habrá un precio de matrícula, una única cuota de 30 euros o 20 euros en caso de tarifa reducida. Con respecto al periodo de preinscripción a las guarderías será del 8 al 21 de mayo.