El Ayuntamiento de Xerta adquiere el molino del Assut para restaurarlo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Después de más de una década de trámites y obstáculos burocráticos, el Ayuntamiento de Xerta ha podido adquirir, finalmente, el molino del Assut, un referente patrimonial del municipio y uno de los pocos vestigios de arquitectura industrial renacentista que quedan en Cataluña. La firma del acta de ocupación este lunes tiene que permitir el consistorio actuar urgentemente para reparar la cubierta estropeada y frenar el avanzado estado de deterioro de este edificio construido en el siglo XVI enganchado al margen derecho del río Ebro.

El siguiente paso, según ha adelantado el alcalde xertolí, Roger Avinyó, será recuperar el acceso público en torno al molino y al azud, una reivindicación histórica de los vecinos del municipio.