Kronospan invertirá 30 MEUR para instalar el primer parque eólico del polígono Catalunya Sud

La empresa Kronospan invertirá 30 millones de euros para instalar el primer parque eólico del polígono Catalunya Sud. Lo ha adelantado el alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, en la inauguración de la 79.ª edición de Expoebre este jueves. Jordan ha añadido que se trata de una iniciativa que ejemplariza cómo los proyectos energéticos pueden ubicarse al lado de las zonas de producción.

Según el alcalde, este sería el primer parque eólico en un polígono industrial en Cataluña y uno de los primeros del estado español. La propuesta, vinculada a la ampliación del polígono impulsada por el Gobierno, se espera que esté terminada en dos años. El parque contará con tres aerogeneradores que se colocarán en los terrenos de 600 hectáreas donde se prevé la ampliación del polígono.