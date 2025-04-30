Los vecinos del Baix Ebre y del Montsià con cultivos afectados por la DANA ya pueden pedir ayudas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación convoca las ayudas a las explotaciones con cultivos de huerta y de cítricos afectadas por la DANA del pasado otoño, correspondientes a la medida 23 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2022.

El plazo para presentar solicitudes es del 1 al 12 de mayo. Se pueden acoger los productores que sufrieron pérdidas de cosecha por las lluvias torrenciales en los cultivos hortícolas de los municipios de Gavà y Viladecans y de los municipios de las comarcas del Baix Ebre y del Montsià, y a los cultivos de cítricos de los municipios del Baix Ebre y del Montsià, a excepción del municipio de Ulldecona. Los daños tienen que ser superiores al 30% de la explotación agrícola.

Las ayudas serán de un mínimo de 2.450 euros en cultivos de una hectárea o menos, hasta los 30.000 euros en cultivos de más de 50 hectáreas. El importe máximo de ayuda por persona beneficiaria es de 42.000 euros. El presupuesto de la convocatoria es de 2.225.519,61 euros, que será ampliable hasta 5.500.000, financiados al 100% con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).