La ONCE ha repartido 240.000 euros en Tortosa, en el sorteo del ‘Sueldazo’ del Fin de Semana de ayer, 27 de abril. Iván Vila, agente vendedor de los juegos responsables de la Organización, es quien ha llevado la suerte en la capital del Baix Ebre con la venta de un cupón premiado con 2.000 euros al mes durante 10 años, 240.000 euros en total.

Iván es una persona con discapacidad, como los 2.450 agentes vendedores de la ONCE en Cataluña, que vende los productos de lotería social, responsable y segura de la Organización desde su quiosco situado en la avenida Generalitat, 54.

Tortosa pertenece a la agencia de la ONCE en Tarragona, que presta servicios personalizados a 800 afiliados y afiliadas y cuenta con 188 agentes vendedores de los productos de juego de la Organización.