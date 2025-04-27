Tarragona esquiva las lluvias intensas pero es sacudida por el viento: rachas de más de 75 km/h

Imagen de archivo de un árbol caído a causa del vientoBomberos de la Generalitat

Protección Civil de la Generalitat ha cerrado la alerta por lluvias intensas sin incidencias destacables ni afectaciones personales. En todo el episodio, los Bomberos de la Generalitat han recibido 62 avisos por la lluvia, especialmente en las regiones de emergencias Gerona y Metropolitano Sur, por pequeñas inundaciones en viviendas, retirar ramas caídas e incidencias de instalaciones eléctricas exteriores.

En paralelo, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 38 llamadas por inundaciones, riesgo estructural e incidencias de tráfico. Les tormentas dejaron ayer sábado cerca de 40 litros en el Ripollès (38 litros en Planoles) y una granizada causó daños en cultivos de cereal en las comarcas de la Noguera, el Urgell y parte de la Segarra.

En Badalona (Barcelonès), los Bomberos recibieron seis avisos y destacan la inundación de un aparcamiento soterrado y un coche atrapado por el agua en un paso bajo las vías del tren. Los ocupantes salieron del vehículo sin sufrir ningún daño y los Bomberos decidieron balizar todos los pasos bajo vías para evitar más incidentes.

Con respecto a los valores de precipitación, sólo se ha superado el umbral de riesgo por intensidad de lluvia (20 litros en 30 minutos) en Camarasa (Noguera), según los datos del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC).

Los chubascos, sin embargo, han ido acompañados de fuertes rachas de viento y sobresalen los 98,6 km/h de Portbou, los 75,6 km/h del Parque Natural dels Ports, los 74,5 km/h del Perelló o los 63,4 km/h de Mas de Barberans.