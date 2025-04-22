Retenciones en la N-340 en l'Ampolla por un camión enganchado en el cableado telefónico

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Un camión, que transportaba un aerogenerador, se ha enganchado con el cableado telefónico mientras circulaba por la N-340, entre l'Ampolla y Camarles. Este hecho ha provocado importantes retenciones en este punto de la carretera, que ha sido cortada en ambos sentidos durante, aproximadamente, una hora.

Los Bomberos de la Generalitat, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos con dos dotaciones, han recibido el aviso a las 16.21 horas y ya han desenganchado el cableado del camión. En estos momentos, las dotaciones ya han vuelto al parque y la circulación ha sido reabierta.