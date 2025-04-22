El obispo de Tortosa asegura que el Papa deja «deberes» para avanzar hacia una iglesia de «todos»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El obispo de Tortosa, Sergi Gordo, ha asegurado que el papa Francisco ha dejado a su muerte «deberes» para avanzar hacia una Iglesia «fraterna» y que dé cabida a «todos». En un mensaje grabado con vídeo y difundido por el mismo obispado, el prelado ha alabado el «legado muy grande» que deja y ha agradecido al papa su «testimonio» y su tarea en esta línea.

«Una iglesia donde caben todos, todos, todos. Una iglesia como gran familia que nos posibilite el encuentro con Jesucristo», ha manifestado Gordo, citando el documento final del pontífice muerto, el Sínodo de la Sinodalidad. También ha recordado la trayectoria de Francisco y el hecho de que los pobres «hayan estado en su corazón». «Ha llevado por todas partes esta predilección del señor», ha remarcado.

Gordo ha pedido rogar por el papa muerto y, al mismo tiempo, por el nuevo pontífice que tiene que ser elegido próximamente para que la Iglesia pueda aplicar su legado y las tareas que ha dejado pendientes.