La Comisión contraria al monumento franquista cree que la retirada está «cada día más cerca»

La Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa ha celebrado las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que desestiman los recursos presentados por dos entidades de extrema derecha contra la modificación del POUM de la capital del Baix Ebre que descataloga el monumento del río Ebro y abre la puerta a su supresión.

El colectivo ha valorado que la retirada está «cada día más cerca». Por eso, ha apuntado que el juzgado administrativo 2 de Tarragona «pasados casi cuatro años desde la adopción de las medidas cautelares que acordaron parar el inicio de la retirada del monumento, tendría que resolver de manera inmediata sobre el fondo de la cuestión».

«Las dos sentencias -del TSJC- evidencian que la descatalogación se hizo de manera correcta y oportuna, y que era necesaria», ha expresado la Comisión en un comunicado. Y ha añadido: «pedimos al Ayuntamiento de Tortosa y a la Generalitat de Catalunya que hagan seguimiento de los diferentes recursos presentados con ánimo de impedir la retirada del monumento franquista mayor de Cataluña para poder cumplir tanto el mandato del pleno municipal de Tortosa como de la Generalitat de Catalunya de retirar la simbología franquista de los espacios públicos de nuestros pueblos y ciudades».