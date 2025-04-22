Balfegó invierte 35 millones de euros en un nuevo complejo en l'Ametlla de Mar

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Balfegó Grup ha invertido 35 millones de euros en las nuevas instalaciones en l'Ametlla de Mar. El nuevo complejo tiene una superficie de 12.000 metros cuadrados y sustituye la planta que se quemó en el incendio de 2018. La empresa ha cerrado el ejercicio de 2024 con una facturación de 107,6 millones de euros, siete más respecto al anterior.

El copresidente de la compañía, Pere Vicent Balfegó, ha explicado que ven con incertidumbre la guerra comercial de Trump y que están a la espera de las negociaciones de la Unión Europea para afrontar los nuevos aranceles. «Nos adaptaremos, son semanas de incertidumbre», ha dicho. El grupo exporta el 38% de las ventas de atún rojo en los Estados Unidos. Ante eso, ha asegurado que buscarán nuevos mercados y nuevos formatos.