La licitación para construir una pista deportiva en el antiguo colegio de los Josepets queda desierta

La licitación para construir la primera sala deportiva en el antiguo colegio de los Josepets de Tortosa ha quedado desierta. Ninguna empresa ha optado al concurso público y el gobierno municipal lo atribuye a «la complejidad técnica del proyecto».

Según ha explicado el alcalde, Jordi Jordan, un total de cinco empresas se interesaron por el proyecto y visitaron el complejo. El Ayuntamiento de Tortosa ha decidido que destinará los recursos (1,7 MEUR) de la construcción de esta sala a otros proyectos deportivos y de vivienda.

Desde la oposición, Junts per Tortosa denuncia que ninguna empresa ha optado a hacer la obra porque «el arquitecto que firma el proyecto no avalaba la licitación», ya que «no era correcto no se ajustaban los precios y las mediciones».

El Ayuntamiento aprobará una modificación presupuestaria para destinar los recursos de la obra de los Josepets a otros proyectos deportivos y «mantiene la voluntad de rehabilitar el complejo para destinarlo a usos sociales, educativos y culturales». Jordan ha explicado que se aprobará una modificación presupuestaria para acelerar otras obras.

Se trata de los trabajos para cubrir las pistas deportivas del Temple, que se tenían que financiar con un préstamo, y para cubrir y renovar la pista del Estadio Municipal, situada al lado de la antigua Casa Sant Antoni y el pabellón polideportivo Jordi Angelats. El concejal de Deportes, Víctor Grau, ha añadido que también se hará una inversión de mejora en el pabellón de Ferreries. Finalmente, también se destinarán recursos a financiar la construcción de 22 viviendas de alquiler para jóvenes en el barrio del Castell.

La obra se dividió en dos bloques y se licitaba por 3,4 millones de euros, 2,7 millones de euros para la sala deportiva. El consistorio ha previsto 1,7 millones de euros de fondo propios en el presupuesto de 2025 y cuenta con una subvención de 1,5 millones de euros del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (prorrogada hasta abril de 2026) y de 175.000 euros de la Diputació de Tarragona. El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento seguirá trabajando con el apoyo de la Diputació y otras administraciones para hacer posible la recuperación de los Josepets. «Se trata de una actuación fundamental para la regeneración urbanística del Rastre y del conjunto de la ciudad histórica», ha señalado Jordan.

Un proyecto no apto para licitar

Junts per Tortosa acusa al alcalde de «mentir» y asegura que la licitación de la pista deportiva de los Josepets ha quedado desierta porque el proyecto «no es correcto». El principal grupo de la oposición dice que el arquitecto Josep Camps, redactor de la actuación y del proyecto, registró un escrito en el Ayuntamiento donde dice que «no es apto para licitar», ya que «no incluye las modificaciones que reclama la Comisión de Patrimonio» ni «las mediciones ni el presupuesto son los correctos». El consistorio defiende que Camps firma el proyecto que se ha licitado.