Nueva protesta de la plantilla del Hospital de Tortosa tras 100 días de paralización de las obras de ampliación

Nueva movilización de los trabajadores del Hospital Verge de la Cinta de Tortosa después de 104 días desde la paralización de las obras de ampliación del centro hospitalario. La plantilla reclama que se reanuden los trabajos para que la ampliación sea una «realidad».

«Esta ampliación es necesaria, pero no suficiente. Las Terres de l'Ebre necesitan un hospital nuevo y todavía no sabemos ni dónde ni cuándo se hará. No queremos más promesas, queremos acción», han clamado en el manifiesto leído este miércoles.

En la protesta, también han pedido que haya «transparencia total» en los resultados de las excavaciones y en los próximos pasos del proyecto. «Exigimos que no se pierda más tiempo en trámites y excusas que sólo perjudican a pacientes y profesionales», han dicho.