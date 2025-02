Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Unas 350 personas se han concentrado delante del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) para exigir la reanudación de las obras de ampliación del centro, paradas por el hallazgo de restos arqueológicos, unos silos probablemente de época ibera.

La Junta de Personal insiste en que la ampliación no tiene que condicionar la construcción del futuro hospital universitario de referencia del territorio ebrense. Cada martes se concentrarán a las puertas del centro hospitalario mientras cuantifican los días que hace que las obras están paradas. Este martes, 69 días. También hacen un llamamiento a la ciudadanía a dar apoyo a las movilizaciones porque del nuevo edificio del HTVC depende «a corto plazo» el sistema sanitario y los pacientes ebrenses.

La Junta de Personal del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) ha convocado y presidido la primera concentración a las puertas del centro para mostrar el apoyo de todos los trabajadores hospitalarios a la denuncia y a las peticiones que hicieron públicas la Junta Facultativa ante el paro de las obras de ampliación. La presidenta Cinta Montserrat ha remarcado que el nuevo edificio es una mejora inmediata a la que no pueden renunciar porque «permitirá instalar nueva tecnología, ampliar el laboratorio, la farmacia, los quirófanos o el Hospital de día», y «no seguir trabajando por el bien del sistema sanitario y los pacientes» de las Terres de l'Ebre.

Una protesta semanal

La de este martes es la primera de protestas semanales que se harán cada martes, a las 12 del mediodía, durante cinco minutos. También se ha colgado una enorme pancarta en la fachada del centro para defender que la ampliación del HTVC supone garantizar «la equidad sanitaria» de los ebrenses. Debajo, cada día, se actualizará el retraso que los hallazgos arqueológicos están provocando al proyecto.

Cinta Montserrat ha valorado muy positivamente la respuesta que ha tenido la primera convocatoria, con unas 350 personas participantes. Con las concentraciones semanales confían poder «presionar» y que «se espabile quien se tenga que espabilar», mientras hacen un llamamiento a la ciudadanía a dar apoyo. «Es una tema que afecta a toda la población», ha recordado la presidenta de la Junta de Personal del Hospital Verge de la Cinta.

Dos meses perdidos

Sobre el comunicado del sábado, en el que el Servei Català de la Salut y la dirección general de Patrimonio Cultural anunciaban que harán «la intervención arqueológica» para acabar de «definir» como continuar con la ampliación del Hospital de Tortosa «en pocos meses», los trabajadores lamentan que no aporte nada nuevo a lo que ya se dijo en diciembre, cuándo pararon las obras. «Hemos comparado los dos comunicados y no hay ningún avance. Después de dos meses no hemos avanzado nada», ha denunciado Montserrat.