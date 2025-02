Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Durante meses organizaron actividades para financiar su viaje a Tenerife de cuarto de ESO. Eso les permitió adelantar 4.320 euros para los billetes de avión. Pero la agencia Albada Tours Viatges, de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), con la que los 26 alumnos del instituto escuela el Perelló habían contratado el traslado y la estancia, nunca adquirió los vuelos. El dinero se ha esfumado. Sienten «frustración» y «desilusión».

Los estudiantes perellonencs, además de otros particulares y empresas, han sido víctimas y denunciantes de un caso de dimensiones todavía desconocidas. El juzgado número 3 de Tortosa investiga por supuesta estafa uno de los administradores de la agencia y, después de que los Mossos lo detuvieran, le ha retirado el pasaporte.

«Pensábamos que este dinero lo podríamos recuperar, pero al cabo de un tiempo los dimos por perdidos. Fue un choque porque nos había requerido un esfuerzo muy importante con los desayunos, meriendas y actos que habíamos hecho aquí al pueblo», apunta a ACN Ainhoa Boyer, una de las estudiantes de cuarto de ESO afectadas.

El viaje a Tenerife, programado entre el 9 y el 13 de junio, se concertó el mes de octubre pasado. El 1 de noviembre una madre efectuó la transferencia bancaria a Albada Tours de los 4.320 euros para cubrir la reserva de asientos del avión para los 26 estudiantes y tres profesores. Cada estudiante tenía que pagar 180 euros a cuenta para poder garantizar el vuelo.

A principios de enero, y ante los insistentes rumores que ya apuntaban un posible incumplimiento por parte de la agencia, los padres requirieron información sobre la concreción efectiva del viaje al responsable con quien habían cerrado el contrato, Xavier Figueres. Unos requerimientos que resultaron infructuosos y llevaron a los afectados a intentar buscar respuestas en altas instancias, como la compañía aérea.

«Estuvimos intentando averiguar si el pago había sido efectivo, si se habían podido conseguir los billetes, si estaba en marcha con otra empresa.... A través de otra agencia de viajes supimos que no había nada que hacer y fuimos a los Mossos a poner una denuncia por estafa», ha relatado Núria Altés, portavoz de las madres y padres afectados. El 3 de febrero pasado acudían a la comisaría para hacer efectivo el trámite.

Viaje alternativo

La «frustración» y la «desilusión» se extendió entre estudiantes y familiares que, a pesar de eso, decidieron sobreponerse a la situación y, con la ayuda de vecinos y entidades locales, decidieron reanudar el proyecto de viaje, esta vez, y forzados por las circunstancias, a Cantabria. «La primera semana después fue bastante triste y no había ganas de continuar, pero decidimos que teníamos que salir adelante, que lo teníamos que hacer y hemos vuelto a subir los ánimos», explica Andreu Benaiges, alumno de cuarto de ESO de Rasquera.

Si bien el coste de esta estancia será menor al de Canarias, la pérdida del dinero ahorrado y el hecho de tener que buscar una nueva opción con pocos meses de margen ha encarecido y complicado las cosas. «Se han quedado muy parados porque ha sido una situación nueva, que con la edad que tienen les haya pasado una cosa así. Que hayan reaccionado de una forma tan madura es espectacular. Estamos muy agradecidos del apoyo del entorno pero se han quedado muy frustrados: no pensaban que había gente maliciosa», ha subrayado Altés.

La detención de Figueres, uno de los dos administradores de la agencia de viajes -junto con su mujer-, ha coincidido con todo el proceso de preparación del nuevo viaje para las mismas fechas previstas por parte de los estudiantes perellonencs. Los Mossos lo arrestaron en su domicilio de Botarell el jueves pasado y compareció al día siguiente, el viernes, ante el titular del juzgado número 3 de Tortosa, que investiga el caso por supuesta estafa. A la policía le han llegado más de 30 denuncias, que afectarían al menos a una cincuentena de personas que habrían reclamado en total 93.000 euros.

Salió en libertad provisional con cargos, pero se le impusieron comparecencias quincenales y la retirada del pasaporte con prohibición de salida del territorio estatal. Días antes había anunciado que se marchaba trabajar fuera del país. Contactado por ACN, Figueres declinó efectuar declaraciones sobre el caso.

Afectado como padre y empresario

Òscar Pallarès, propietario de Jocar Bus, una empresa familiar de autobuses del Perelló y uno de los padres afectados, conocía bien la agencia y el investigado. Había sido trabajado con ellos durante años. Ahora, al margen de la conmoción que ha generado al el grupo de escolares entre los cuales se encuentra su hija, figura también como uno de los estafados. Ha perdido varios miles de euros por servicios que no le han sido abonados y no sabe si podrá recuperar. El mismo día 3 de febrero, al mismo momento que denunciaban a los alumnos, compareció también con la misma intención delante de los Mossos.

Anteriormente había intentado ponerse en contacto con Figueres para intentar, más allá de las deudas empresariales, reconducir el viaje de final de curso de su hija y sus compañeros. «Al final, palabras vacías de contenido, no había ninguna solución y no mostraba nada. Entonces sale aquello de '¿por qué me está engañando?', '¿puede ser que lo haga esta persona?'. Una persona a quien le has dado la confianza desde que abrió la agencia y hemos trabajado siempre conjuntamente. Estoy muy desmoralizado», declara Pallarés.

Explica que el detenido habría intentado escudarse en supuesta pólizas de seguros de caución y reconocimientos de deuda para parar el golpe. Pero nada de eso se ha materializado tampoco. «Me dijo que su intención era marcharse a trabajar al extranjero», ha apuntado. No tiene claro todavía qué camino judicial emprenderá para reclamar el pago de las deudas. Ha enviado dos burofax a la oficina de la agencia en l'Ametlla de Mar, cerrada al público desde hace semanas.

Acusación particular en marcha

En este municipio vecino, precisamente, un grupo de afectados se ha organizado para intentar comparecer en los juzgados como acusación particular para recuperar el dinero que adelantaron y exigieron responsabilidades a los administradores de la agencia. Josep Tomàs Margalef, afectado que regenta una asesoría en el pueblo, se encarga de vehicular estas peticiones a través de un abogado. Asegura que durante los días no ha parado de recibir llamadas de afectados de varias poblaciones de las Terres de l'Ebre y de toda Cataluña y les pide a todos que sigan el mismo camino personarse judicialmente para conseguir forzar una resolución favorable del caso.

Aparte de la de l'Ametlla de Mar, Albada Tours había abierto una oficina al centro de Reus, también cerrada actualmente. «No sabemos dónde puede llegar. Una persona me ha dicho que podría llegar a medio millón de euros, pero no lo sabemos», apunta Margalef, que el agosto pasado había adelantado más de 3.500 euros para un viaje con su pareja que tenía que hacer en Turquía en octubre del año pasado y no se llegó a efectuar con pretextos diversos, como la situación bélica en el Oriente Próximo. Puso denuncia a los Mossos hace diez días.

«Me vino una persona afectada que tiene que hacer el viaje al octubre próximo y que ya ha pagado. No hará el viaje porque ellos -la agencia- dicen que ha ido a la quiebra pero el dinero sí que los ha cogido. Hablamos de historias para no dormir, diversas y cada vez salen más», ha cerrado.