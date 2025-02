Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Revolta Pagesa conmemora el aniversario de las protestas del año pasado insistiendo en las reivindicaciones y necesidades del sector. Como previa a los nuevos cortes de carreteras que preparan para la semana que viene, este jueves han registrado en la delegación del Gobierno de las Terres de l'Ebre, en Tortosa, las propuestas que el gremio reclama a la administración.

Un grupo de Revolta Pagesa, con el presidente Joan Regolf al frente, han llegado a la plaza Gerard Vergés de Tortosa con dos tractores y vehículos agrarios. Los principales agravios del sector en el Ebre son la competencia de países terceros en los cítricos, la bajada de precios de productos como el aceite, la afectación de la sequía y la dana a las explotaciones, y la falta de relieve generacional.

La entidad registra el documento de reivindicaciones y propuestas del gremio y agenda una reunión con el director de los servicios territoriales de Agricultura en el Ebre, Frank Pérez, que los ha recibido en la puerta del edificio de las delegaciones. El presidente de Revolta Pagesa, Joan Regolf, ha señalado que el sector sigue sufriendo una bajada de precios de los productos, por debajo del precio de coste, que hace inviables las explotaciones, sobre todo con la caída de la producción general que ha provocado la larga sequía y ha rematado la dana del pasado otoño.

«La situación en todo el territorio empieza a ser muy grave porque hay explotaciones que lo están pasando muy mal. Nos comunican que hay gente que está terminando y, aparte que hay gente que no puede aguantar y no puede sostendré esta situación, también sabemos de comarcas donde no hay ninguna incorporación nueva en la agricultura», ha alertado Regolf.

Con todas las reivindicaciones de que hace un año que están «sobre la mesa», el gremio pide celeridad al Govern para ejecutar las ayudas y las medidas que pueden dar un respiro en el sector primario. «Tienen muy buena voluntad de sacarlas adelante, pero el problema es que no se acaban de ejecutar y está pasando el tiempo y las explotaciones tienen deudas, tenemos que comer y tenemos que hacer frente a los costes, que es el principal problema que nos encontramos actualmente» ha dicho el presidente de Revolta Pagesa.