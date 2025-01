Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El gobierno municipal de Movem/PSC y ERC en el Ayuntamiento de Tortosa ha conseguido, un año más, aprobar los presupuestos del próximo año gracias al apoyo de la concejala de la CUP. Las cuentas para 2025 ascienden a los 48 millones de euros, un 5,39% más, y que llega a los 97,6 millones de euros incluyendo las empresas municipales.

Durante el pleno extraordinario que ha debatido y aprobado el presupuesto, el alcalde, Jordi Jordan, ha destacado las inversiones en materia de vivienda y espacio público. Los diez concejales de Juntos a la oposición han votado en contra. Su portavoz, Meritxell Roigé, ha criticado las cuentas por «nada ambiciosos» y que no incorporen una rebaja fiscal después de la subida del año pasado.

La concejala de la CUP, Selene Alberich, que se estrenaba como portavoz en un debate de presupuestos, ha sumado los suyo voto favorable al del gobierno municipal -diez concejales- para sacar adelante las cuentas de 2025. La edil ha destacado la inversión en vivienda -1,7 millones de euros- como uno de los puntos principales para los anticapitalistas a la hora de dar apoyo. Se incluyen 300.000 euros para rehabilitar viviendas de titularidad pública para crear alquiler asequible con la rehabilitación, una oficina de mediación para el alquiler o poner las bases para empezar a sancionar a los grandes tenedores.

Ha asegurado que a pesar de no ser sus presupuestos y mostrar el desacuerdo con algunas partidas -fiestas, principalmente-, su incidencia los ha ayudado a mejorarlos, también gracias a «la predisposición del gobierno a incluir nuestras propuestas». A pesar de eso, ha admitido incumplimientos en 2024 y ha reclamado resultados efectivos para seguir revalidando el apoyo a las cuentas. «Este año será clave para el mantenimiento del pacto, durante este año habrá cambio de alcaldía y otra vez será necesario el voto de la CUP. Ya avisamos ahora: estará vinculado al nivel de cumplimiento de los compromisos», ha advertido.

El gobierno de PSC/Movem y ERC ha agradecido el apoyo del cupaires. Lo ha hecho particularmente la concejala de Hacienda, Maria Jesús Viña, quien ha desgranado en un primer momento y partida por partida las principales cifras de las cuentas de 2025. En su intervención final, el alcalde ha hecho su propia valoración de un presupuesto que considera «ajusta, pero ambicioso» y que responde a las «necesidades» de Tortosa, los barrios poniendo la ciudadanía «en el centro» para convertir a los municipios en un entorno «más próspero, amable y adaptando al cambio climático».

Jordan ha destacado el incremento de ingresos con operaciones de capital y, principalmente, un crecimiento del 30% de las subvenciones de otras administraciones. Ha citado los nuevos proyectos «de futuro» para la ciudad que plasman estas cuentas como el inicio de la zona de ocio en la avenida de Lleida, la inversión en vivienda en el casco antiguo, la recuperación del colegio de los Josepets y los recursos destinados a la vía pública para «reforzar Tortosa como capital del territorio».

Apropiación de proyectos, según Junts

Desde la oposición, la portavoz de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, ha descargado una batería de argumentos y reproches contra los gobiernos y sus socios para desacreditar unas cuentas «sin ambición». Ha acusado al gobierno municipal de presentarlos tarde y mal, hasta el punto de acusarlos de no haber escuchado ninguna de sus propuestas al mismo tiempo de apropiarse de los proyectos e ideas del gobierno anterior que ella encabezaba.

«Demuestra que no tienen modelo de ciudad, que no recoge lo que Tortosa necesita», ha cargado Roigé. La jefa de la oposición ha lamentado también que después de haber incrementado el ejercicio pasado la carga fiscal sobre la ciudadanía el gobierno municipal no haya optado ahora para bajar impuestos y tasas, que principalmente se han congelado. «Era una subida no necesaria y no había que hacer», ha insistido, acusando al equipo de Jordan de no ser capaz de gestionar el municipio.

Al mismo tiempo, Roigé ha echado de menos dentro de las cuentas inversiones como la reforma de la plaza de Alfonso XII, el inicio de la remodelación de la Rambla Catalunya o de la avenida de la Generalitat.

La jefa de la oposición, a que ha mantenido momentos de cierta tensión verbal con el alcalde y la concejala de Hacienda en el tramo final del pleno, ha insistido también en remarcar lo que considera un «cheque en blanco» de la CUP en la acción del gobierno y ha ido enumerando los diversos compromisos adquiridos con los anticapitalistas que no se han cumplido.