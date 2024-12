Tortosa acusa a la Federación de Comercio de usar agua potable en la pista de hielo e incumplir el acuerdo

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tortosa investiga las causas por las que la Federación de Comercio, Tortosa Més, ha utilizado agua potable del parque municipal Teodor González para poner en funcionamiento la pista de hielo de la campaña navideña.

El consistorio lamenta que la entidad haya incumplido el acuerdo para que la instalación fuera «más sostenible», haciendo uso de agua no potable, reducir el grosor de la capa de hielo y compensar las emisiones de CO2 plantando árboles y haciendo acciones de concienciación ambiental. El Ayuntamiento da una semana a la federación comercial para implementar medidas y garantizar que se utiliza agua no potable en la pista de hielo.

El principal grupo de la oposición, Junts per Tortosa, alertó del uso de agua potable en la instalación deportiva. El Ayuntamiento lamenta que Tortosa Més haya conectado la pista de hielo a la red de suministro de agua del parque, que no tiene «ningún punto de conexión operativo que no sea de agua potable, según denunciaba Junts el lunes, y que lo haya hecho «de forma unilateral, sin hacer ninguna solicitud» al consistorio.

El consistorio asegura que «trabajará conjuntamente con los comerciantes para corregir esta situación en los próximos días» para «garantizar una Navidad más sostenible, con actividades que benefician a la ciudadanía y al comercio local sin comprometer los recursos naturales». También anuncia «mecanismos de supervisión más estrictos» para que no se repitan «acciones no autorizadas».

El gobierno municipal de Tortosa critica que Junts per Tortosa atribuya estos hechos al Ayuntamiento y lo conviertan en «una herramienta política, en plena campaña de Navidad, poniendo en peligro el conjunto de acciones de dinamización del comercio local» que se llevan a cabo.