El creador de la procesión de la Santa Baldana impulsa una 'Congregación' en la red

El creador de la procesión de la Santa Baldana, Josep Pinyol, quiere darle continuidad artística impulsando ahora una 'Congregación' digital a la red. La bautizada como Cofradía de la Santa Baldana, en fase de constitución y con preinscripciones abiertas, quiere abrir un diálogo entre lo que es sagrado y lo que es popular.

Se trata del tercer acto de la acción artística, que se avanza en el anterior del de un «milagro», todavía pendiente. Pinyol, junto con los comisarios de la procesión y la intérprete tienen que declarar ante un juez de Tortosa el 15 de enero cerca la denuncia de Abogados Cristianos. La performance por las calles de Tortosa el 5 de junio pasado que generó una fuerte controversia entre los sectores católicos y conservadores de la ciudad.

Consciente de las críticas y, al mismo tiempo, adhesiones que levantó el primer acto de la procesión, dentro de la VII Foro Cultura y Ruralidades organizado por el Ministerio de Cultura, el artista de Tivenys ha querido llevar más allá su propuesta.

No lo ha frenado el hecho que él, junto con la intérprete y los tres miembros del colectivo Konvent, hayan acabado como investigados por un presunto delito de ofensa contra los sentimientos religiosos en las diligencias abiertas por el juzgado número 2 de Tortosa.

La Cofradía de la Santa Baldana empieza a andar por la red desde este domingo. Es el tercer acto de la acción artística que inauguró la procesión y que quiere trascender las Terres de l'Ebre «sin distinciones de género, credo o estatus social». La inscripción es gratuita.

Se presenta como un «espacio de culto» bajo el «manto divino» de la Santa Baldana y quiere plantear un «gesto artístico que invita a resignificar nuestros valores colectivos», reconciliando aquello «trascendente» con aquello «cotidiano» y abriendo un espacio de diálogo entre tradición y vida.

Pinyol tiene claro que el mensaje de Santa Baldana es «amén, aprender a amar a los otros a pesar de las diferencias: creo que es un concepto muy cristiano». Explica que el proceso artístico le ha permitido explorar, reinterpretar y reflexionar sobre la «propia humanidad».

Exploración crítica de aquello «sagrado»

«Creo que la Cofradía de Santa Baldana está más vista desde una posición que convive con la heterodoxia cristiana. Valora profundamente la simbología, la ética y las narrativas que han vivido del cristianismo pero no se limita a una visión estrictamente dogmática. Explora el sagrado desde una perspectiva crítica, consciente de que la fe tiene que ser regida para tener significado,» subraya.

Con la procesión, el primer acto, el artista de Tivenys quiso explorar la relación conceptual entre la cultura de la comida y la liturgia católica: la santa, sobre un paso de donde colgaban rastros de baldanas -embutido tradicional de las Terres de l'Ebre hecho a base de sangre de cerdo y arroz- desfiló por las calles de Tortosa. «La sangre, más allá de su presencia en el mito donde de las gotas tiradas nacen baldanas, representa aquello que compartimos como seres humanos», ha insistido.

No le deja todavía sorprender que su expresión artística pueda acabar siendo considerada un «delito». «Vemos imágenes mucho más bestias paseando por las calles y las hemos aceptando, formando parte de nuestra identidad. Imágenes fuertes en nombre de una serie de creencias, de la tradición. Si no podemos resignificar, si no podemos construir nuevos relatos, adaptar ciertas narrativas que forman parte de unos nuevos tiempos, tenemos un problema como sociedad, que no somos capaces de avanzar», ha argumentado.

«No me siento culpable: lo que he hecho en ningún caso pretende ofender la fe cristiana. Si alguien se siente apelado directamente, espero que sirva para construir nuevas perspectivas que generar divisiones más profundas», ha sentenciado el artista de Tivenys.

Una tienda virtual de valores y pecados

El espacio de culto virtual, santabaldana.cat en catalán y santabaldana.com en castellano, tiene como eje central una sección llamada 'Valores y pecados: la tienda'. Desde allí se comercializan siete piezas cedidas por el artista que han sido creadas «con la intención de generar luz sobre las sombras de nuestros pecados».

Así, por ejemplo, se puede encontrar 'El Rosario de Santa Baldana', como una herramienta para la «meditación» y la «reflexión». También la 'Milagrosa Graella en Creu', un símbolo que «invita a templar la garganta y a celebrar la comunión en torno al fuego». Las 'Baldanes Antiestrés' se ofrecen como un «recurso espiritual pensado para mitigar la ira y promover la paz interior». El 'Pack de 2 Baldanes de Tela', por otra parte, «se alinea con la tradición sagrada de 'dar la otra morcilla'».

Las ganancias que se obtengan de esta tienda, concebida como un escaparate de una asociación sin ánimo de lucro, servirán para financiar las acciones de la Cofradía y el excedente del año a la futura 'Beca Santa Baldana'.

El llamado Comité Intelectual de la Cofradía de la Santa Baldana, un colectivo «interdisciplinar de cerebros de dimensiones desproporcionadas», se encarga de «descifrar y enviar las señales que Santa Baldana envía al artista». «Santa Baldana transmite que el sagrado y el popular han coexistido siempre, ya que su relación es indisociable, siendo una necesaria para la existencia del otro,» apunta a una de las portavoces en el comunicado fundacional.

«Más allá de su origen legendario, que participa de un imaginario compartido, nuestra Santa representa una propuesta cultural que reconcilia aquello que es trascendente con aquello que se vuelve cotidiano, abriendo un espacio de diálogo donde la tradición y la vida se encuentran. 'Congregación' es un gesto artístico que invita a resignificar nuestros valores colectivos», añade la misma portavoz.