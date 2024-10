Desmantelan una plantación con cinco invernaderos de marihuana en Benifallet y unas 5.000 plantas

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado una plantación con cinco invernaderos de marihuana y unas 5.000 plantas en una finca en Benifallet (Baix Ebre). El dispositivo policial, integrado por una cuarentena de agentes, ha permitido detener a cuatro personas en una investigación que empezó hace dos años.

La mayoría de las plantas estaban en el mismo estado de crecimiento, a punto de ser recogidas, pero había medio invernadero que ya había sido recolectado y estaba en proceso de secado en la planta superior de una construcción dentro de la misma finca, donde los investigados no vivían pero sí que tenían un colchón y un lavabo.

ACN ha acompañado a los Mossos en este dispositivo, que ha incorporado por primera vez drones y agentes de la unidad acuática, ya que la finca está cerca del río y cerca del embarcadero. Los investigados, de hecho, habían utilizado barcas para acceder a la plantación, aunque los Mossos les han visto este jueves moverse en coche en un camino próximo a los invernaderos justo antes de la entrada de los agentes en la finca, la cual tiene un acceso motorizado complicado.

Los investigadores están pendientes ahora de poder hablar con el propietario de la finca para aclarar si esta estaba ocupada o bien estaba alquilada. Una de las principales dificultades del operativo ha sido precisamente el acceso a la finca, tal como ha afirmado el sargento jefe de la unidad de investigación de Tortosa, Eduardo Manuel Gil. «El diseño del dispositivo está encaminado para minimizar los riesgos que se puedan huir los investigados», ha puntualizado. Sin embargo, al verse sorprendidos, los cuatro arrestados han intentado escaparse, sin éxito.

Una investigación a largo plazo

La investigación empezó hace dos años. Los Mossos conocieron la existencia de esta plantación gracias a un patrullaje. No pudieron actuar en aquel momento porque la cosecha ya estaba hecha. El año pasado no hubo producción, y este año han tenido que adelantar el dispositivo justamente para evitar que los investigados se les adelantaran. En este tiempo, los Mossos han ido controlando accesos y caminos y se han esperado a conocer las rutinas de los investigados para actuar. Hace dos años había sólo dos invernaderos, pero ahora se había aumentado la infraestructura hasta llegar a los cinco.

Los detenidos tienen entre 30 y 55 años y están acusados por ahora de un delito contra la salud pública. Los Mossos no han necesitado una orden judicial porque no estaban entrando en ningún domicilio, pero sí que se han coordinado con la judicatura. Tenían, además, autorización para destruir las plantas in situ. Lo han hecho con una trituradora a través de un servicio externo. «Con las condiciones del acceso que tenemos por vía terrestre y el coste que habría supuesto sacar las plantas en barca, las destruiremos in situ excepto el muestreo, que nos lo llevamos», ha indicado Gil. Con este muestreo, los agentes podrán determinar qué beneficio habría supuesto la droga en caso de llegar al mercado negro.

Según fuentes de Mossos, contando las plantas localizadas este jueves, al conjunto de la Región Policial de las Terres de l'Ebre se han intervenido cerca de 50.000 plantas de marihuana en 26 operativos relacionados con este ámbito en lo que llevamos de año.