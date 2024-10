Empresarios del Ebro debaten sobre la aplicación de la IA en el 27.º Encuentro de Economía de la URV

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La Inteligencia Artificial (IA) ha centrado el 27.º Encuentro de Economía de las Terres de l'Ebre del campus ebrense de la URV. Les ponencias han contado qué es y qué recorrido le queda, qué aplicaciones prácticas tiene y qué criterios éticos requiere.

El interés y el gran número de inscripciones del tejido empresarial ebrense, además de los habituales estudiantes que participan, ha puesto de manifiesto que la IA abre nuevas oportunidades de negocio para todos los sectores productivos, como ha destacado Xavier Farré, director del Campus. La jornada la ha abierto Aïda Valls, profesora del departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la URV y experta en IA. Valls ha dicho que el reto es «aprender a hacerla funcionar» y que se use con mucha transparencia.

Como ha detallado Farré, la Jornada de Economía se ha basado en diferentes componentes de la nueva tecnología de la IA, su creación y desarrollo, sus aplicaciones tecnológicas y la ética de uso, y la puesta en práctica con casos reales en la salud o la educación que se han contado en la mesa redonda que ha cerrado el acto.

La jornada ha empezado hablando de la creación y desarrollo de la inteligencia artificial, desde los años sesenta hasta ahora, que ha impartido Aïda Valls, profesora del departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la URV, jefa del grupo de IA avanzada de Itaca y doctora en esta materia. Como ha remarcado Valls, la revolución de la IA se ha soltado en pocos años y está revolucionando la forma de trabajar.

A pesar del vértigo que puede generar, la doctora en IA ha remarcado que «no se le puede atribuir cosas que en realidad no hace», aunque parece que la relación con ella sea «muy diferente» de lo que se conocía hasta ahora. «No es capaz de entender, por mucho que nos responda cosas muy coherentes. No entiende lo que está haciendo y se puede equivocar. No sabe que se está equivocando. Por lo tanto, no nos lo está diciendo», ha insistido la profesora de la URV.

En este sentido, Valls ha señalado que «el peligro» son los datos sesgados o segmentados con que trabaja y que requiere «aprender a hacerla funcionar». Más allá de establecer criterios éticos desde el campo de la investigación y de los desarrolladores de la IA, también los usuarios tienen que aprender a hacer un uso correcto para sacar rendimiento. Valls tiene claro que es una tecnología transversal y equitativa que «abre un montón de posibilidades» en todos los territorios y personas, «estés donde estés y en el contexto que en aquel momento te muevas».