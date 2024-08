El refugio de animales de Tortosa, desbordado y sin recursos

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La protectora Petjades de l'Ebre denuncia que el refugio de animales de Tortosa que gestionan está desbordado y con los recursos agotados a causa del alud de gatos que llegan cada día en el centro. La adjudicación del servicio sólo contemplaba la gestión de la perrera, pero ahora tienen más del doble de gatos que de perros, gatos ferales enfermos que requieren costosos tratamientos y muchas horas de cuidados.

El refugio acoge ya más de 120 animales. Petjades de l'Ebre recuerda que con los mismos recursos que tenían que atender perros y ahora tienen que cuidar también decenas de gatos que tienen repartidos por todas las salas y almacenes del recinto. La vicepresidenta de Petjades, Ana Gil, pide más ayudas del consistorio y que la ciudadanía deje de llevar gatos ferales.

Desde Petjades de l'Ebre cuentan que no paran de recibir gatos y camadas de la calle. Hay días que reciben cerca de una decena y el refugio de animales de Tortosa está desbordado. El almacén del recinto se ha dividido en diferentes espacios para no mezclar los gatos enfermos de los sanos, grandes de pequeños. Algunos voluntarios han creado los diferentes espacios. Hay jaulas con gatitos por todos los pasillos, desde la entrada al despacho administrativo, y también son decenas de gatos los que ocupan la sala mayor del refugio.

La vicepresidenta de Petjades de l'Ebre, Ana Gil, hace un llamamiento a la ciudadanía para que dejen de llevar gatos ferales a la protectora. Gil explica que los gatos «de calle» no sobreviven en espacios cerrados, sobre todo si son cachorros que separan de la madre y se tienen que alimentar con biberones. «Es muy difícil salir adelante» un gato que mama, mucho más que un perro, explica Gil. La gente ve gatos pequeños por la calle y los coge pensando que les hace un favor, pero es que estos gatos tienen madre. Y esta madre quizás ha ido a comer al punto de alimentación y los gatos se han movido. Ella ya los cogerá y los llevará donde esté», describe.

Además, muchos de estos animales llegan enfermos de un virus que los afecta a los ojos y que es muy contagioso, y requieren costosos tratamientos y visitas al veterinario, y muchos cuidados. Como observación Gil, la situación les ha generado un problema económico, pero «no es el principal». «La carga emocional es impresionante, porque hay que cuidarlos, limpiarlos los ojos, darlos antibióticos e infinidad de cosas, y al cabo de unos días, muere», ha dicho afectada la vicepresidenta de Petjades de l'Ebre.

Otra petición que hacen desde la protectora es la «de esterilizar» los gatos domésticos o que algunos propietarios tienen en las fincas. Gil señala que las gatas paren dos veces al año y cada camada multiplica por dos los cachorros que tiene la anterior. «O que los vigilen cuando están en celo, porque lo que no puede ser es que después los traigan aquí. ¿Dónde los ponemos? Señores, no tenemos sitio. Porque además esta protectora no está pensada para gatos», ha lamentado.

Un perro es uno más de la familia

Petjades de l'Ebre tiene una cuarentena de perros en el refugio de animales de Tortosa. Una vez más, aprovechan para hacer un llamamiento a no abandonar los animales al cabo de poco tiempo de tenerlo a casa. Con excusas como las alergias, de hijos que se van a vivir fuera, los llevan perros para que los acojan que «sufren un trauma enorme». «Cuando tengan un perro, sepan que lo tendrán dieciséis años, que es uno más de la familia», ha recordado Ana Gil. «Hemos visto perros llorar, con lágrimas. Aquí están mejor que en la calle, por descontado, pero donde tienen que estar es en su casa», ha reivindicado.

Más ayudas del Ayuntamiento

La protectora ha mostrado la situación en que se encuentran al consistorio y pide más recursos porque el número de animales que se atienen es tres veces más mayor del previsto en la licitación del servicio. «Si hay más animales, tendría que haber una compensación de alguna manera», ha reclamado Ana Gil. «Con lo que pactamos con el Ayuntamiento, - el refugio – es inviable», ha añadido.

Fuentes del Ayuntamiento de Tortosa, reconocen «la problemática que generan tantos abandonos» y también las mejoras que requieren las instalaciones. El consistorio asegura que se hará una «inversión adicional» en otoño, de unos 10.000 euros además de los arreglos que ya ha hecho la brigada municipal. Por otra parte, se elabora en la ciudad un programa para gestionar las colonias controladas de gato, una veintena, de las que se asegura otra protectora, la entidad Progat Tortosa, de que los captura, los esteriliza y los alimenta.

Más voluntarios

Petjades de l'Ebre también reclama más manos para ayudarles, voluntarios dispuestos a echar una mano en cualquier cosa, ya sea reparar las instalaciones, atender los animales, sacar a pasear los perros. «Falta dinero, faltan manos y faltan pies», ha reclamado la vicepresidenta de la entidad. Por ejemplo, acaban de recibir la donación de dos piscinas para que los perros puedan refrescarse con las altas temperaturas y «calmar los ánimos» porque se muestran «muy nerviosos».

