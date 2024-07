Piden una multa para el concejal de Tortosa juzgado por la presunta agresión en el Renaixement

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Visto para sentencia el juicio rápido celebrado en el juzgado de instrucción número 4 de Tortosa por la presunta agresión del concejal de Tortosa, Domingo Tomàs, a uno de los miembros de un grupo de teatro que tenían que actuar en la fiesta final del Renaixement.

La acusación ha pedido para Tomàs una pena de multa de dos meses, a razón de 10 euros por día (600 euros). En cambio, tanto la Fiscal como el abogado de la defensa han pedido la absolución del edil, negando los hechos y también alegando falta de dolo e intencionalidad. El letrado de Tomàs ha asegurado que se ha tratado de unos hechos buscados para hacerle «un juicio político». Domingo ha contestado a las preguntas de su abogado y del Ministerio Fiscal, pero se ha negado a contestar al abogado de la acusación.

El abogado del denunciante, Pedro Alejandro Ferré Martínez, ha asegurado que «no era un caso sencillo de defender por las circunstancias». El denunciante ha explicado que evitó caer al suelo por el empujón porque el cúmulo de gente que tenía detrás lo evitó. Dichosamente no se hizo lesiones pero la prueba principal se ha limitado a las grabaciones que el público hizo del momento.

El letrado de Lisardo Garcia ha pedido a la juez que el video presentado como prueba de cargo «sea válido y suficiente» para demostrar los hechos denunciados, y ha defendido que «dejen muy claro qué pasó» en el presunto empujón del regidor Domingo Tomàs al denunciante, miembro de uno de los grupos que intentaba acceder en la plaza del Àbsis, que querían anunciar que no actuarían al final del Renaixement porque los Abanderats habían alargado más de media hora el tiempo que tenían para actuar.

Además de revisar al por menor los dos videos aportados durante la vista, también se han escuchado dos testigos, uno de cada parte, que han sido cuestionados por un abogado y el otro. La defensa a renunciado a hacer declarar a un segundo testigo. El denunciante ha dado su versión de los hechos, que cuando intentó entrar en la plaza, el edil cerró el paso con la bandera y después le dio un empujón fuerte sin girarse. En cambio, Tomàs ha asegurado que estaba situado cómo suelen hacer los Abanderats para acompañar a los pequeños del grupo a hacer uno de los saludos del final de la actuación, y que fue sacudido hacia delante y hacia atrás por el túmulo de gente que había detrás suyo. «Noté como un latigazo», ha descrito.

La Fiscalía ha pedido una sentencia absolutoria porque considera «que los hechos expuestos no son constitutivos de delito» por las «circunstancias del acontecimiento», en el que había «un túmulo de gente, como corroboran los testigos», y porque «no ve intencionalidad».

Con los mismos alegatos ha hablado el abogado de la defensa. El letrado ha asegurado que el edil no intentaba impedir el paso de nadie con la bandera, que no se dio cuenta «si lo empujaban», ni qué personas tenía detrás, hecho por el que no se le puede atribuir dolo. «No hay la más mínima prueba de agresión o empujón y sobre todo ninguna intencionalidad», ha defendido el letrado defensor en las conclusiones finales.

El abogado incluso ha asegurado que «fueron a por él», intentando entrar en la plaza del Àbsis justo por donde Tomàs estaba situado, para provocarlo. También ha dicho a la juez que este ha sido «un juicio político» porque es regidor del Ayuntamiento de Tortosa y Tomàs ha sido el regidor de la Festa del Renaixement los últimos años.

Juicio evitable con unas disculpas

A la salida del juzgado, el regidor Domingo Tomàs ha declinado hacer declaraciones a la prensa. El abogado del denunciante ha lamentado que con unas «disculpas correctas» del edil, posiblemente se habría evitado el juicio, «porque somos humanos y todos nos podemos equivocar». «Era lo más correcto, sobre todo por la posición que ocupa este señor», ha insistido Pedro Alejandro Ferré.

