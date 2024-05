Empiezan las obras de ampliación y mejora del Auditorio Felip Pedrell de Tortosa

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Les máquinas hacen este lunes los primeros movimientos de tierras en la zona verde del Teatro Auditorio Teatro Felip Pedrell de Tortosa donde se construirá un nuevo edificio anexo de más de 1.500 metros cuadrados. Empiezan así las obras de ampliación del equipamiento cultural, un proyecto que incluye una tercera sala con capacidad para más de 300 personas y la adecuación del vestíbulo para acceder a las tres salas. La obra se alargará doce meses.

El consistorio cuenta con 2,5 MEUR del Ministerio de Cultura y 250.000 euros del PUOSC para financiarla. También la Diputació de Tarragona ha otorgado una ayuda de 950.000 euros para equipar la nueva sala, adquirir gradas retráctiles, y para un nuevo sistema de climatización en la sala grande y reparar las goteras de la cubierta.

La obra se ha adjudicado por valor de 2,8 MEUR en la empresa Construccions Asensio. La dirección de la obra también ha sido adjudicada a Soc Arquitectura i Enginyeria por un importe de 45.279 euros. La semana pasada se hicieron los trabajos previos, la retirada de árboles y desinstalación del alumbrado entre otros, y las retroexcavadoras ya trabajan para preparar el terreno donde se construirá el nuevo edificio que de 1.568,98 metros cuadrados.

El alcalde ha destacado que el gobierno municipal «ha dado todos los pasos» para poder ejecutar la ampliación del Auditorio, desde la aprobación del proyecto hasta la licitación y adjudicación de los trabajos. También ha remarcado que cuentan con financiación de las tres administraciones supramunicipales y que, «prácticamente, todo el conjunto del proyecto será financiado con estas subvenciones».

Jordi Jordan ha señalado que la obra no se ha presentado antes para evitar «acusaciones de electoralismo» y ha rechazado que «se les den lecciones» por parte de Junts per Tortosa que acumula «retrasos históricos» en todas las grandes obras que ejecutaron en la ciudad, como la plaza de la Catedral, el puente del Estado, y sobre todo las piscinas. «Lamentamos esta oposición destructiva que no recuerda la gestión que ellos han hecho en obras importantes y que critican una actuación cuando todavía no había empezado», ha dicho.

Programación estable «innovadora»

La concejala de Cultura de Tortosa, Mar Lleixà, ha detallado que las obras no tendrán afectación en la programación prevista en el Teatro Auditorio Felip Pedrell hasta la primera quincena de julio. Les actuaciones de la 31.ª Muestra de Jazz serán las últimas actuaciones que se harán hasta la reapertura. Para el Proto-fest que se celebra a continuación ya se buscan ubicaciones alternativas con la dirección del festival. El aula didáctica del Museo de Tortosa, la sala del Espacio Moreira – que se tendrá que equipar – u otros espacios de patrimoniales al aire libre serán los escenarios alternativos donde se programarán las actuaciones.

Será así también con la programación teatral establo del otoño en adelante. Lleixà ha adelantado que se trabaja con propuestas que puedan encajar en estas ubicaciones alternativas. «Puede ser una oportunidad para poder innovar y tener también una programación más diferente, más variada e incluso, más atrevida», ha reivindicado la concejala.

Finalmente, Jordan ha pedido «paciencia al vecindario» de la zona por las molestias que puedan ocasionar las obras y ha apuntado que también se busca una ubicación provisional para la Escuela municipal de Teatro, de manera «consensuada», mientras duren las obras.

