Una veintena de testigos declaran en el juicio por maltrato de la propietaria del refugio de perros de Camarles

El juicio por la presunta muerte de centenares de perros en una protectora de animales de Camarles ha empezado este miércoles en el juzgado de lo penal de Tortosa. En la primera sesión, algunos testigos - una veintena citados - han ratificado presuntos malas praxis que se hacían en el refugio. La propietaria del albergue está acusada de los delitos de maltrato animal continuado y de intrusismo profesional. La defensa de la imputada ha pedido la suspensión de la vista porque hay un recurso en curso a la Audiencia de Tarragona porque no disponían de acceso a los documentos custodiados por la Guardia Civil. La jueza ha rechazado la petición porque los documentos se han trasladado en cajas a la sala de vistas y el recurso no tiene efectos suspensivos.

El abogado de la acusada, propietaria del antiguo Albergue Amigos de los Animales de las Tierras del Ebro de Camarles, Cándido Jornet, ha explicado que el viernes pasado presentó un escrito al juzgado penal de Tortosa pidiendo la suspensión del juicio porque no se ha podido examinar toda la documentación que la Guardia Civil confiscó en los registros del centro el año 2020, - 31 bolsas precintadas con unos 20.000 folios, aproximadamente.

La imputada y su defensa acusan que sólo han podido consultar la documentación en tres o cuatro ocasiones en el cuartel de la Guardia Civil de la Ràpita, que los custodiaba, y que no los han permitido hacer fotografías e imágenes. La negativa del juzgado a esta posibilidad ha llevado al letrado a presentar un recurso a la Audiencia de Tarragona por «vulneración del derecho de defensa».

Aunque no se ha resuelto, la jueza ha justificado que no tiene efectos «suspensivos» para detener la celebración del juicio, que ya se había pospuesto dos veces. De hecho, la Fiscal y los letrados de la acusación particular han criticado que la estrategia de la acusada sea «dilatar el procedimiento de manera indefinida» y de manera «injustificada» porque tiene otro refugio de animales actualmente y este es su «modus vivendi».

Aunque se solicitó en el escrito de defensa, la Guardia Civil no ha trasladado hasta este martes toda la documentación requerida en la sala de vistas, pero la magistrada ha argumentado que «ya están a disposición de todas las partes» y que «había indicios suficientes para iniciar el juicio».

Más incineraciones que eutanasias

El abogado Cándido Jornet ha puesto en cuestión el argumento de la acusación y la Fiscalía de comparar el número de eutanasias de perros con las incineraciones del refugio para acusar a su cliente de la muerte injustificada de cerca de medio millar de perros. El letrado ha recordado que en un albergue hay muchos animales de edad avanzada o con enfermedades incurables que mueren de forma natural.

Los abogados de la acusación, la Asociación de Juristas en Defensa de los Animales, han asegurado que el informe del Seprona de la Guàrdia Civil «es demoledor». Puede ser que documentalmente haya alguna cifra que no cuadre, pero no es una excusa para dejar de incriminar a esta señora y absolverla. Les pruebas están y las tiene que valorar la jueza», ha remarcado el letrado Àngel Lafoz. La defensa cuenta también con muchas imágenes hechas por los voluntarios dentro del refugio.

La acusada será la última a prestar declaración, posiblemente en la jornada de este miércoles. En la segunda sesión de la vista prevista este jueves, declararán los agentes de la Guardia Civil y se expondrán las conclusiones. La Fiscalía pide 18 meses de prisión y una inhabilitación de cuatro años para trabajar con animales. La acusación particular, la Asociación de Juristas en Defensa de los Animales, eleva la petición a dos años y medio de prisión.