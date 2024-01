El Ayuntamiento de Tortosa aprueba «un presupuesto realista» con el voto de la CUP

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tortosa ha aprobado el presupuesto municipal este lunes, en un plenario extraordinario que Junts podría impugnar por el plazo de convocatoria y comunicación. La CUP ha dado apoyo porque incorpora las "reivindicaciones" de la formación anticapitalista. Por su parte, Junts per Tortosa ha votado en contra. La portavoz Meritxell Roigé ha recriminado que las cuentas aprobadas son "poco ambiciosas", que contienen "humo" y están "mal hechos", con varias partidas de ingresos y gastos que pide "reformular". El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha reivindicado que son unas cuentas "realistas" y transformadoras y ha celebrado aprobar por mayoría absoluta las primeras cuentas del mandato del nuevo equipo de gobierno de Movem-PSC y ERC.

El presupuesto general de la corporación aprobado asciende a un total de 94,2 millones de euros, incluyendo el Ayuntamiento, el EPEL Hospital, Tortosa Media, a Tortosasport, GESAT, GUMTSA,Tortosa Salud y el Consorcio Ruta de los Tres Reyes. Con respecto al presupuesto del Ayuntamiento es un presupuesto de 45,5 millones de euros, un 27,53% mayor que el último presupuesto aprobado. La partida de inversiones es de 4,9 millones de euros.

Presupuesto «realista»

El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha celebrado poder aprobar "el primer presupuesto" del nuevo mandato liderado por el gobierno de coalición. "Marca un cambio en las políticas llevadas a cabo por el Ayuntamiento, que atiende las necesidades de los tortosinos y tortosinas, que potencia la actividad económica, y que hace de nuestro municipio, una ciudad más amable y con más atención en la vía pública y a los equipamientos, actualizándolos y poniéndolos al día, y más adaptada al cambio climático", ha remarcado.

Jordan ha celebrado poder aprobar las cuentas con la mayoría absoluta (11 de 21 votos) del plenario, al contar con el voto a favor del apoyo del concejal de la CUP. El alcalde de Tortosa ha insistido en que es un presupuesto "realista", que "hace frente a un escenario económico que ha cambiado radicalmente", que implica "mayores gastos ineludibles". "Hacemos frente a una nueva realidad y nuevo escenario socioeconómico", ha insistido Jordan.

Voto de apoyo decisivo

El concejal de la CUP, Sergi Arnau, ha defendido que la formación anticapitalista dé apoyo a las cuentas, "aunque no es del presupuesto que desearía" el grupo, "ni tampoco el equipo de gobierno", porque responden "a los límites de la misma institución, la situación económica del Ayuntamiento - por los gastos e incremento de costes-, el sistema de financiación injusta y la representación" que tiene la formación.

Arnau ha explicado que la negociación con el gobierno de Tortosa ha sido "satisfactoria", y que las cuentas, "ya de entrada, incorporaban reivindicaciones de la CUP", como los jardines de infancia o el incremento de personal para programas sociales. El concejal cupaire también ha destacado que se haya incorporado a los presupuestos de 2024 la mejora de la partida de vivienda social, el plan para mejorar la eficiencia energética, la transformación de la plaza de los Dolores, un plan de accesibilidad universal, o las mejoras en la vía pública y la oferta cultural, entre otros.

"Se mejora el presupuesto anterior y se evidencia la incidencia de la CUP y el desplazamiento del eje político del gobierno a la izquierda. Seguiremos trabajando para cambiar al modelo de ciudad", ha concluido.

Negociación fallida con Junts

Los últimos días el gobierno local también ha negociado las cuentas con Junts per Tortosa aunque no se ha llegado a ningún acuerdo. La portavoz de Junts ha recriminado en el gobierno municipal que las cuentas "no están bien hechas, no responden a la realidad, ni es lo que necesita la ciudadanía".

La portavoz de Junts ha acusado el alcalde Jordi Jordan "de incapacidad y desgobierno" y que proponga unos números que no representan ningún nuevo "modelo de ciudad ni proyecto transformador". "No hay ninguna actuación nueva y referente, más allá de los hogares infants que todavía no tienen confirmada la subvención," ha dicho a la jefa de la oposición.

Después de desgranar algunas de las partidas de gastos e ingresos, Roigé ha asegurado que las cuentas contienen "humo", que son "poco ambiciosos", también para las sociedades, así como que "dejan de lado los pueblos". Por otra parte, ha recriminado que contienen "la gran paradoja" de presupuestar menos ingresos de los anunciados. "Liquidarán más superávit, pero nosotros entendemos la gestión pública como prestadora de servicios", ha criticado. "Poco le sirve acumular millones de euros, o dinero en fondos ahorros que tendrían que estar bolsillos de los ciudadanos, o subir impuestos", ha concluido. "Llevan el afán recaudatorio al ADN", ha recriminado Roigé a Movem-PSC y ERC.

Impugnación del pleno

Al inicio del plenario, la portavoz de Junts ha criticado que la hora del plenario no se haya comunicado a su grupo municipal con bastante tiempo y que se haya hecho, "oficialmente, dos horas antes". "Por menos, Ustedes no venían al pleno", ha reprochado Meritxell Roigé al alcalde. El grupo ha adelantado que "teniendo en cuenta no se cumplen los plazos legales", Junts pedirá un informe jurídico al secretario de la corporación sobre la validez del pleno, y la posible impugnación de este, y en consecuencia del presupuesto. "Este no es el camino, y pasar de estar cerca de llegar a un acuerdo a una impugnación, no es la solución", ha contestado el alcalde, Jordi Jordan.

Roigé también ha criticado el retraso con que se aprueban las cuentas. "Nunca se había vivido en los últimos 25 años, porque van dos meses tarde y no entrarán en vigor hasta marzo". "Sabiendo que tendrían el apoyo de la CUP, todavía se entiende menos y demuestra falta de rigor y trabajo", ha lanzado.