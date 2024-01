Rescatan un perro que se encontraba perdido en Tortosa a punto de su muerte por inanición

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en Tarragona, realiza una serie de patrullas preventivas dedicadas a la protección del medioambiente.

Estas labores, en ocasiones hace que se encuentren con daños a la naturaleza o con animales abandonados a su suerte en condiciones pésimas, que hacen que en muchos casos acaben falleciendo, acciones que son denunciadas a los organismos competentes de la Generalitat de Catalunya.

Durante la patrulla del pasado 21 de enero, se encontraron a un perro de raza bretón, vivo, muy débil, con claros síntomas de inanición que apenas podía moverse, comprobando in situ que una de sus patas traseras se encontraba rota.

En este caso, lo que parecía ser un caso más de abandono, finalmente ha acabado siendo un acto de cariño al animal, ya que no solo es que el perro no hubiera sido abandonado por su dueño, si no que incuso había sido denunciada su desaparición hacía dos semanas ya que al parecer el animal se había perdido.

Además, lo que hubiera sido una muerte segura por inanición y por el estado de su pata rota, que le hacía imposible moverse para alimentarse o volver con su dueño, se ha convertido en un rescate con final feliz.

Los agentes, iniciaron gestiones a través del chip de que disponen estos animales, donde constan datos de interés como la identidad de su propietario, dando con él finalmente, avisando a una protectora de animales que activó la presencia de personal facultativo veterinario, que atendió al bretón dándole unos primeros auxilios.

De esta manera, se supo que el dueño había denunciado la desaparición del perro hacía dos semanas, ya que el animal al parecer se había perdido y de manera inmediata se hizo cargo de él y lo trasladó a una clínica veterinaria donde fue tratado y alimentado.

Estas actuaciones, se encuentran en el marco de competencias que la Guardia Civil desarrolla en la provincia, para la protección del medio ambiente y de la naturaleza.