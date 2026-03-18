Entidades ambientalistas exigen a Paneque que intervenga para la continuidad del director del parque natural dels Ports

Representantes de las entidades ambientalistas y sindicales que defienden la continuidad del director del PN dels Ports con carteles de la protesta que harán el sábado.ACN

Una quincena de entidades ambientalistas y sindicales exigen la "intervención directa" de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, para frenar la "destitución" del director del parque natural dels Ports, Toni Curcó. El Gobierno no le ha renovado la comisión de servicios y busca "un perfil más gerencial". Las organizaciones denuncian que se escogerá "un director político" para contentar y dar respuesta a las presiones de ayuntamientos y propietarios.

El sábado se ha convocado una concentración de protesta en Tortosa. Como ha remarcado el portavoz de las entidades, Xavi Jiménez, presidente de GEPEC-EdC y miembro de la junta rectora dels Ports, este cese supondrá "un precedente peligrosísimo" y "una situación de precariedad" en la gestión de los parques naturales.