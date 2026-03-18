Sociedad
Entidades ambientalistas exigen a Paneque que intervenga para la continuidad del director del parque natural dels Ports
Una quincena de organizaciones rechazan que se escoja "un director político" sometido a los intereses de alcaldes y propietarios
Una quincena de entidades ambientalistas y sindicales exigen la "intervención directa" de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, para frenar la "destitución" del director del parque natural dels Ports, Toni Curcó. El Gobierno no le ha renovado la comisión de servicios y busca "un perfil más gerencial". Las organizaciones denuncian que se escogerá "un director político" para contentar y dar respuesta a las presiones de ayuntamientos y propietarios.
El sábado se ha convocado una concentración de protesta en Tortosa. Como ha remarcado el portavoz de las entidades, Xavi Jiménez, presidente de GEPEC-EdC y miembro de la junta rectora dels Ports, este cese supondrá "un precedente peligrosísimo" y "una situación de precariedad" en la gestión de los parques naturales.