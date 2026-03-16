Móra d'Ebre impulsa la base de datos de los espacios disponibles para nuevas iniciativas empresariales

El Ayuntamiento de Móra d'Ebre quiere impulsar y hacer crecer la base de datos de espacios disponibles para nuevas actividades empresariales y económicas en el municipio. A través de la oficina del Fondo de Transición Nuclear se ha puesto en marcha una campaña para identificar naves, locales o solares con uso industrial o comercial disponibles por ponerlos en contacto con posibles inversores o emprendedores interesados en establecerse en Móra d'Ebre.

Incluso se puede facilitar que empresas interesadas en ubicarse en el polígono encuentren un lugar provisional o definitivo en la base de espacios disponibles. El polígono Verdaguera tendrá 160.000 metros cuadrados adicionales de superficie industrial con la tercera fase anunciada.