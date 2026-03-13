Biarnés replica que tiene los terrenos para el helipuerto y la financiación para pagarlos pero no llega visto bueno del Gobierno

El alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Biarnés, ha replicado que hace un mes que esperan el visto bueno del Gobierno sobre la viabilidad de los terrenos para el nuevo helipuerto para comprarlos y cederlos. El Ayuntamiento tiene comprometido, incluso, la financiación para adquirirlos. Se trata de una finca junto a la N-420, apartada de la zona residencial y cerca del Hospital Comarcal.

Biarnés ha respondido así a las acusaciones de haber encallado al proyecto y ha recordado que en los últimos tres años han hecho todo el posible para encontrar una nueva ubicación idónea en la base aeronáutica. La diputada de Junts, Irene Negre, ha reclamado que se deje de jugar política y partidistamente' con esta cuestión porque está en juego un servicio de emergencias fundamental.