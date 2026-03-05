Salud presenta el diseño del nuevo CAP de Móra d'Ebre y prepara la definición funcional del centro

Salud ha presentado en Móra d'Ebre la propuesta ganadora del nuevo Centro de Atención Primaria (CAP) del municipio. Es un equipamiento concebido para reforzar la atención sanitaria de proximidad y optimizar los circuitos asistenciales y de apoyo. Tendrá 1.645 metros cuadrados construidos y 1.174 metros cuadrados de superficie útil, distribuidos en dos plantas.

El nuevo CAP se ubicará en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento, entre la avenida de las Comarcas Catalanas y la avenida de la Diputación. Tendrá un patio central para favorecer la luz natural y el confort de los espacios. En las próximas semanas se dará la definición funcional y el encaje de los espacios para redactar el proyecto básico y ejecutivo, paso previo a la licitación y a la ejecución de las obras.

El nuevo CAP tendrá un espacio destinado a la base del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que contará con una unidad de apoyo básico con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia al municipio y al área de influencia. Incluirá espacios de atención programada y no programada, consultas y áreas de apoyo y para ámbitos específicos como odontología, salud mental, espacio para actividades comunitarias y un área común destinada a Salud Pública.