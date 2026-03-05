Deltebre limita las viviendas de uso turístico a diez por cada cien habitantes

Parte del equipo de gobierno de Deltebre en un edificio inacabado del municipio.Cedida a la ACN por el Ayuntamiento de Deltebre

La Comisión de Urbanismo de las Tierras del Ebro ha aprobado la regulación de viviendas de uso turístico (HUT) de Deltebre (Baix Ebre), que el Ayuntamiento ha impulsado con una modificación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM). La regulación fija un tope de diez viviendas turísticas por cada cien habitantes.

Actualmente, hay 11.951 habitantes censados y 861 HUT. Eso supone una ratio de 7,20 HUT por cada cien habitantes y el municipio está en riesgo de romper el equilibrio del entorno urbano por una alta concentración de viviendas de uso turístico. La modificación también establece que las licencias dadas a este tipo de alojamiento se revisarán cada cinco años. La nueva ordenanza ya se aprobó inicialmente en el plenario del mes de febrero.

Las 861 viviendas de uso turístico de Deltebre representan el 59,60% de las viviendas principales y el 40,34% de los secundarios. Estas viviendas turísticas se encuentran distribuidas en 817 HUT en suelo urbano y 44 HUT en suelo no urbanizable.