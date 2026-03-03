Trens Dignes critica las prestaciones limitadas de la integración tarifaria en el Ebro y pide la dimisión de Manel Nadal

La Plataforma Trens y Transports Dignes en les Terres de l'Ebre y el Priorat ha criticado las limitaciones que supondrá la integración de las Tierras del Ebro al sistema tarifario del Campo de Tarragona y ha pedido la dimisión del secretario de Movilidad, Manel Nadal.

Los usuarios ebrenses consideran del todo insuficientes las prestaciones anunciadas por Nadal porque sólo se verán beneficiados algunos colectivos y, de momento, únicamente para utilizar buses interurbanos. Al mismo tiempo, le han reprochado que, a pesar de visitar Tortosa el viernes pasado, no los convocara para abordar los reclamados refuerzos del servicio ferroviario ante las obras previstas a los túneles del Garraf. También lo acusan de relegar proyectos como el tranvía o las estaciones intermodales.