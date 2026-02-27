El transporte público de les Terres de l'Ebre entra el lunes en el sistema tarifario integrado del ATM del Camp de Tarragona

A partir del lunes, 2 de marzo, el transporte público de les Terres de l'Ebre formará parte de la integración tarifaria del ATM (Autoridad Territorial de Movilidad) del Camp de Tarragona.

Los principales beneficios para los usuarios ebrenses son la gratuidad del transporte de los menores de 4 a 16 años (con la T-16) y el uso de la T-Joven, con viajes ilimitados durante 90 días entre Tarragona y el Ebro, con la cual se prevé un ahorro del 50% (51,21 euros) para los menores de 30 años. La integración también incluye la T-MES con movilidad en cuatro zonas, y la T-70/90 para familias monoparentales o numerosas. El secretario de Movilidad, Manel Nadal, ha remarcado que se complete un proceso iniciado en 1997 con la integración del Ebro, «que era un agujero negro».

Les Terres de l'Ebre se han integrado en el sistema como una única zona y también se garantizará que los usuarios paguen un máximo de tres zonas cuando se desplacen hasta Tarragona, independientemente de si creen una o dos subáreas del Camp de Tarragona - como pasa en algunos casos desde la Terra Alta-. La T-16 es gratuita solo si te mueves por una zona y la T-Joven permite moverte por todas las zonas, pero para el resto de títulos, el precio varía según las zonas que se creen. Por ejemplo, la T-MIS costa 25,60 euros para una zona, 40,15 euros para dos zonas o 54,25 para tres zonas. Pasa igual con la T-50/30 o la T-10/30 y la T-10.

El secretario Manel Nadal ha explicado que también se ha acordado la integración de los transportes interurbanos de Tortosa, Amposta y Flix, una vez pasen por acuerdos de pleno, y más adelante que lo haga la Renfe. Actualmente, las líneas ferroviarias RT-1 y la RT-2 de Tarragona están integradas a la ATM del Camp. También será más adelante que las tarjetas de los títulos estén rotuladas también como Terres de l'Ebre.

La integración en el sistema permite cambiar de compañía de transporte sin pagar más, dentro de las áreas y los tiempos delimitadas. Actualmente, son cuatro compañías, Hife, Hispano Igualadina, Plana, y Domènech. La tarjeta T10/120 de la Hife se mantiene para la movilidad interna en el Ebro y para ir a Barcelona, pero no para ir a Tarragona.

Nadal confía que incentive el uso del transporte público a les Terres de l'Ebre, que es actualmente del 2%, y que reduzca el uso de vehículo privado en el territorio, que asciende al 58%. En el Camp de Tarragona el uso del transporte público es del 4%. «El objetivo es crecer mucho más con estos modelos activos de transporte y la integración en el sistema de les Terres de l'Ebre es un paso importante», ha señalado el secretario de Movilidad.

Con la integración del Ebro en el sistema tarifario del ATM del Camp de Tarragona y la integración de algunos municipios del Alt Empordà, Baix Empordà, Selva y Ripollès al ATM de Girona, se completa el sistema de integración tarifaria del transporte público en Cataluña que empezó hace 30 años. Cómo ha reiterado el delegado del Gobierno a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, se ha descartado poner en marcha una ATM propia y y crear un nuevo organismo solo para impulsar esta integración tarifaria, porque se ha podido hacer a través de la ATM tarraconense. Según Nadal, «les Terres de l'Ebre disfrutarán de los beneficios de la integración tarifaria, pero dónde quedarán ni digeridas ni diluidas en el marco de Camp de Tarragona» y se seguirá trabajando desde la Tabla de Movilidad.