La ampliación del Hospital de Tortosa, con 20 millones, principal inversión en el Ebre dentro de las cuentas de la Generalitat

Las obras de ampliación del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, con 19,9 millones de euros, es la partida que más sobresale en las Terres de l'Ebre dentro del proyecto de presupuestos de la Generalitat para este 2026. El Gobierno prevé, en total, destinar al territorio 73,5 millones de euros, una cifra que representa un 30,3% con respecto a la de las últimas cuentas aprobadas, en el año 2023.

En el proyecto sobresalen también los 6 millones para mejoras del Centro de tratamiento de residuos municipales del Montsià, en Mas de Barberans; los 5,6 millones mejora en el tramo entre Ginestar y Móra la Nova de la carretera C-12; o los 3,9 millones para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.

Políticas de salud (con 21,2 millones), carreteras (17,3 millones) y tratamiento de residuos (6 millones) son los principales capítulos que más recursos se llevan del presupuesto territorializado, un 63,8% del total. Por comarcas, y con respecto a la referencia que marcan las últimas cuentas aprobadas en el 2023, crece la dotación en la Ribera d'Ebre un 65,1% (16 millones en total) y un 51,7% en el Montsià (16,1 millones). El Baix Ebre, con 35,7 millones, continúa al frente, y la Terra Alta, con 5,7 millones, cierra la lista.

Aparte de las inversiones ya citadas, dentro de las cuentas para este 2026 destacan la reforma funcional del antiguo edificio judicial de Tortosa, que se lleva 2,9 millones de euros; la construcción del dique en el puerto de las Cases de Alcanar, con 2,8 millones; el convenio para la dación en pago de deuda de la finca de la residencia de las personas mayores de Batea, con 2 millones; las mejoras de la carretera C-12 entre Tortosa y Amposta, con 1,9 millones de euros; o las obras en el castillo de Miravet, con 1,2 millones.

Partidas cuantitativamente inferiores recibirán proyectos como el subsector 2 del polígono industrial Catalunya Sud, con 1 millón de euros; el nuevo CAP de Flix, con 801.606 euros; la rehabilitación energética de la Escuela Nàutico Pesquera de Cataluña en la Ametlla de Mar, con 739.627 euros; la ampliación del sector Bassa 4 en la Terra Alta, con 641.377 euros; la variante de Gandesa desde la C-43, con 412.527 euros; o las obras del regadío del canal Xerta-Sénia, con 391.731 euros.

Según el Gobierno, 61,7 millones de los 73,5 presupuestados en total corresponden al capítulo de inversiones reales, un 84% del total. El resto, 81, millones, son mayoritariamente transferencias de capital. Las cuentas también prevén obligaciones plurianuales de 131 millones de euros para financiar las actuaciones que tendrán continuidad hasta el año 2029.