Licitan por 21,6 MEUR la transformación de la C-12 en una carretera 2+1 entre Amposta y Vinallop

El Departament de Territori ha licitado por un importe de 21,6 MEUR las obras para transformar en una carretera 2+1 el tramo de la C-12 entre Amposta y Vinallop (Tortosa). La vía, actualmente con un carril por sentido, pasará a ser de 2+1 entre la interccseión con la TV-3443, en Amposta, hasta la intersección que da acceso a Vinallop, un tramo de ocho kilómetros de longitud.

Se prevé que las obras empiecen el próximo otoño, con un plazo de ejecución de 26 meses. La actuación forma parte del Programa Carreteras 2+1 del Gobierno, que pretende reducir los accidentes por choques frontales, que causan consecuencias muy graves, y mejorar la seguridad vial y la funcionalidad en carreteras convencionales de la red de la Generalitat.

Según ha recordado Territori en un comunicado, las llamadas vías 2+1 son carreteras convencionales de tres carriles con separadores de los sentidos de circulación, en la que el carril central se alterna en un sentido y a continuación en el sentido contrario, con el fin de habilitar tramos de adelantamiento seguros para los vehículos. Disponen también de una separación reforzada de los dos sentidos de circulación –puede ser mediana de hormigón o de otro tipo, señalización horizontal (acebrados centrales, pintura roja o resaltes) o elementos de abalizamiento.

Por las características, trazado o funcionalidad de la carretera, hay tramos en que se opta por una solución intermedia, donde la sección de la vía se mantiene y se implanta el refuerzo de los sentidos de la carretera. Se ensanchará la carretera actual en cuatro tramos –dos por sentido de la circulación- para disponer de tres carriles.

En sentido Amposta, se construirá un tercer carril entre el paso inferior de la línea del ferrocarril y la intersección de la Carrova y desde Puig Maianes hasta la intersección con la TV-3443. En sentido Tortosa, el tercer carril se construirá entre la intersección de la TV-3443 de la Carrova hasta el barranco de la Galera y desde la intersección con la TV-3443 hasta la entrada de Vinallop.

Barrera metálica central

Con esta planificación, el 70% del tramo donde se actuará contará con un tercer carril. Como separación de los dos sentidos de la circulación, se instalará una barrera central metálica. En el tramo del barranco de la Galera, se mantendrá la sección actual de la carretera y se implantará un separador central de flujos; el ensanchamiento de la estructura será objeto de un proyecto específico.

Las obras incluyen la construcción de una rotonda en un cruce con la TV-3443 y la mejora de otra intersección con esta carretera. La actuación incluye la reordenación de accesos mediante una nueva red de caminos paralelos al tronco de la C-12 y varias conexiones, y se habilita la posibilidad de realizar un cambio de sentido a la intersección de la Carrova. También se reforzará el firme de la carretera existente y de los caminos; se instalará alumbrado tipo LED en la rotonda y se implantarán pantallas acústicas para minimizar el impacto sonoro en la zona de la Carrova.

El Departamento ha incluido toda la C-12, entre Amposta y Lleida, en el Programa Carreteras 2+1 para ejecutar en varias fases y está trabajando en los proyectos para actuar en los 134 kilómetros del eje, con una inversión estimada en 223 MEUR.