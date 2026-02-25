El Gobierno ya tiene el estudio aeronáutico de los terrenos del nuevo helipuerto de Móra d'Ebre y evaluará la viabilidad

El Ayuntamiento de Móra d'Ebre entregó este martes el estudio aeronáutico de los terrenos para el nuevo helipuerto de los servicios de emergencias. El Gobierno lo ha trasladado a la subdirección general de aeropuertos para que evalúe la viabilidad, paso previo que se pueda poner en marcha el proyecto de construcción de la nueva base aeronáutica en la capital de la Ribera d'Ebre.

El delegado del Gobierno en las Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha remarcado que el helicóptero "estará un tiempo sin volver al territorio", ya que la nueva empresa adjudicataria no lo devolverá hasta tener el nuevo helipuerto. Por otra parte, el ejecutivo buscará que la nueva dirección del Parc Natural dels Ports garantice un funcionamiento "más participativo y próximo a los alcaldes" del organismo.