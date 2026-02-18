Frank Pérez deja de ser director de los servicios territoriales de Agricultura en el Ebre

Frank Pérez, al lado de delegado del Gobierno, en una concentración a favor de los pescadores en la Ràpita.ACN

El hasta ahora director de los servicios territoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en las Terres de l'Ebre, Frank Pérez, ha dejado el cargo. Según ha podido saber ACN, sin haberse anunciado la renuncia y sin que hayan trascendido los motivos, se ha publicado la convocatoria pública para cubrir la vacante.

La apertura del proceso para designar a un nuevo director territorial de Agricultura en el Ebre se inició el lunes y el plazo para presentar solicitudes acaba el jueves 26 de febrero. Frank Pérez mantiene la actividad política municipal como concejal de Nuevas Tecnologías en el Ayuntamiento de la Ràpita (Montsià), dentro del grupo del equipo de gobierno de Progrés per la Ràpita - PSC.