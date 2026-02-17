Los agricultores del delta del Ebro avalan actuaciones de emergencia para evitar más daños en los campos afectados por el temporal

Los agricultores del delta del Ebro han avalado que haya medidas urgentes para evitar más daños en los campos, en una reunión Deltebre para valorar las afectaciones del último temporal. En el encuentro se ha evidenciado el malestar de regantes, productores y sindicatos agrarios «por la desidia de la administración ante la situación de vulnerabilidad cada vez mayor que sufre el Delta», han dicho en un comunicado.

Con el último temporal ha entrado agua de mar en cerca de 560 hectáreas de arrozales a causa de la «rotura de puntos que estaban muy debilitados y ya se habían señalado sobre el plano como críticos después del temporal de hace quince días» y han denunciado que las administraciones no han hecho «ninguna actuación de refuerzo para evitar malos mayores».

Ante esta situación, los representantes de Arroceros del Delta del Ebro, la Federación de Productores de Moluscos, la Cofradía de Pescadores de Sant Pere, la Unió de Pagesos y la Comunidad de Regantes de la Izquierda han acordado exigir a la Generalitat y al Servicio Provincial de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica que actúen de forma urgente y que, en caso de no hacerlo, den autorización excepcional a la Comunidad de Regantes para que haga una intervención inmediata para proteger la balsa y los arrozales.

En este punto, el sector se ha puesto a disposición de los regantes para hacer esta actuación de emergencia. Una actuación que, en todo caso, se haría subsidiariamente «teniendo en cuenta que las pérdidas económicas se estiman ya, para el conjunto de afectados y, según datos provisionales, en más de dos millones de euros». En el encuentro también han acordado solicitar una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.