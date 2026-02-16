Diari Més

Pequeñas inundaciones en Miravet, Aldover, Móra d'Ebre y Xerta por el aumento del caudal del Ebro

El plan Inuncat se encuentra en prealerta y el CECAT está haciendo seguimiento del episodio en comunicación con los ayuntamientos

Protección Civil ha puesto en prealerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones en Cataluña (Inuncat).

Redacció ACN

Protección Civil ha puesto en prealerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones en Cataluña (Inuncat) porque se ha incrementado el caudal del río Ebro y hay pequeñas inundaciones en puntos bajos de los municipios de Móra d'Ebre y Miravet (Ribera d'Ebre) y Aldover y Xerta (Baix Ebre).

El Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) está haciendo seguimiento del incidente y en comunicación constante con los ayuntamientos, según informan desde Protección Civil.

