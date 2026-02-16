Pequeñas inundaciones en Miravet, Aldover, Móra d'Ebre y Xerta por el aumento del caudal del Ebro

Protección Civil ha puesto en prealerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones en Cataluña (Inuncat).ACN

Protección Civil ha puesto en prealerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones en Cataluña (Inuncat) porque se ha incrementado el caudal del río Ebro y hay pequeñas inundaciones en puntos bajos de los municipios de Móra d'Ebre y Miravet (Ribera d'Ebre) y Aldover y Xerta (Baix Ebre).

El Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) está haciendo seguimiento del incidente y en comunicación constante con los ayuntamientos, según informan desde Protección Civil.