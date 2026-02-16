Los municipios de Tarragona en alerta por inundaciones tras el aumento del caudal del Ebre

Protección Civil ha activado la prealerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat) tras el aumento del caudal del río Ebre. El incremento del agua ha provocado pequeñas inundaciones en zonas bajas de Miravet y Móra d’Ebre, en la Ribera d’Ebre, y en Aldover y Xerta, en el Baix Ebre.

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) mantiene un seguimiento constante del episodio y está en comunicación directa con los ayuntamientos afectados para coordinar medidas preventivas. Se recomienda a la población extremar las precauciones en las áreas de riesgo y seguir las indicaciones de las autoridades locales.