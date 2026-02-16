Diari Més

Viral

Los municipios de Tarragona en alerta por inundaciones tras el aumento del caudal del Ebre

Protección Civil avisa de pequeñas inundaciones y el CECAT está haciendo seguimiento del episodio

Imagen de archivo de pequeñas inundaciones en la ciudad de Tarragona.

Imagen de archivo de pequeñas inundaciones en la ciudad de Tarragona.Gerard Martí

Daniel Cabezas Ramírez
Publicado por
Daniel Cabezas RamírezRedactor

Creado:

Actualizado:

Protección Civil ha activado la prealerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat) tras el aumento del caudal del río Ebre. El incremento del agua ha provocado pequeñas inundaciones en zonas bajas de Miravet y Móra d’Ebre, en la Ribera d’Ebre, y en Aldover y Xerta, en el Baix Ebre.

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) mantiene un seguimiento constante del episodio y está en comunicación directa con los ayuntamientos afectados para coordinar medidas preventivas. Se recomienda a la población extremar las precauciones en las áreas de riesgo y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

tracking