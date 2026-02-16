Empiezan a instalarse los cargadores eléctricos del proyecto de electromovilidad del Copate

Los primeros cargadores del proyecto de electromovilidad del Consorcio de Políticas Ambientales de las Tierras del Ebro (Copate) se han empezado a instalar. Se colocarán hasta 58 puntos de recarga rápida, con una inversión de 2,7 millones de euros financiados íntegramente por el Fondo de Transición Nuclear.

En la primera fase se instalarán 47 cargadores de 50 kW de potencia, que incorporan el sistema de pago con TPV. Paralelamente, desde el Copate han informado de que en breve se licitará la adquisición del software de control y gestión del sistema, una herramienta que permitirá monitorizar todos los cargadores, hacer el seguimiento de su estado y uso, detectar incidencias y generar informes para los municipios.