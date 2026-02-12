Los pescadores ebrenses amarran la flota en los puertos para evitar el viento de mistral y guardar jornadas de pesca

La flota pesquera del litoral de las Terres de l'Ebre se ha quedado amarrada en los puertos este jueves por el aviso de fuerte viento de mistral y, así, reservar la jornada para poder salir al mar en un momento más productivo. En el puerto de la Ràpita, las 32 embarcaciones de arrastre no han salido al mar y muchos pescadores han aprovechado para trabajar en el mantenimiento de las redes o las embarcaciones. Ha sido una de las imágenes, seguramente la principal, que ha dejado el anunciado episodio de viento en las Terres de l'Ebre, más allá de la menor presencia ciudadana en las calles y espacios públicos, a raíz del cierre de centros escolares y otras actividades. De momento, los bomberos han tenido que atender únicamente cinco salidas por el aire en todo el territorio.

No ha sido una jornada de viento con afectaciones importantes en las Terres de l'Ebre, teniendo en cuenta la recurrencia y la muy superior intensidad de algunos de estos episodios (según el Servei Meteorològic de Catalunya, se han registrado rachas de hasta 103 km/h en municipios como el Perelló). Con todo, los pescadores, siguiendo el aviso recibido este miércoles por parte del servicios meteorológicos de fuertes vientos, han decidido no salir, «por precaución», ha apuntado el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de la Ràpita, Eusebi Rosales.

A eso, se le suman las importantes restricciones de jornadas de pesca impuestas por la Comisión Europea a la flota de arrastre (una media de 143 días anuales para las embarcaciones del Mediterráneo, según anunció el Ministerio de Agricultura). «Para no tener que trabajar con mala hora la gente para y ya tiene un día más para este año ante la limitación de días que tenemos», ha añadido el mismo Rosales.

El mistral o viento de dalt, como se conoce en las Terres de l'Ebre, es uno de los vientos que más dificultan la tarea de los pescadores marítimos y la navegación en este sector del litoral. «Aquí pone el mar picado. Otros vientos remueven y se coge más pescado, pero con este no. Ciertamente, cuando hace mucho de mistral nos hace sufrir bastante», ha precisado.

Según el patrón mayor rapitenc, únicamente unas siete u ocho barcas de artes menores, que trabajan en aguas de la misma bahía de los Alfacs, y pescadores de la zona de las lagunas del Delta han trabajado este jueves. «Todo ayuda: nos avisaron de que habría mucho viento y también estamos avisados para el sábado. Entre los días que hace que pesques mal y los que te hacen falta a finales de año la gente ha decidido y no ha salido nadie», ha arreciado.