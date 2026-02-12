La estación del Perelló del Meteocat supera los 100 km/h de rachas de viento hasta el mediodía

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Las rachas de viento fuertes han continuado a lo largo de la mañana por toda Cataluña y hasta el punto de las 12 del mediodía, una quincena de estaciones del Meteocat ya habían superado las ráfagas máximas de 100 km/h –hasta las ocho de la mañana, sólo eran media docena. El máximo registrado entre la medianoche y el mediodía de este jueves es en Puig Sesolles, en el corazón del Montseny, en el extremo norte del Vallès Oriental (167 km/h). Portbou, el Puerto de Barcelona, Mataró o el Perelló son algunos otros lugares con puntas de más de 100 km/h.

Las rachas sobre todo de los vientos de Gregal y de Poniente han pasado los 60 km/h por todo el país y son especialmente intensas en el área metropolitana, los Vallès, el Penedès, el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre.

La racha más intensa captada por Meteocat este jueves ha sido en la cumbre de Puig Sesolles (1.*668m), a una velocidad de 167 km/h y de Ponent, a las seis y cuarto de la mañana. Desde entonces, la fuerza ha ido a la baja, pero a mediodía todavía era sostenidamente de 100 km/h.

Este umbral es el que también se ha observado en una quincena de estaciones en todo el país y, en la mayoría del casos, registrada entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Así, en el Pirineo occidental a cotas altas se han registrado valores altos, como los 138,6 km/h de Espot o los 123,5 km/h del Port del Comte. En Portbou se ha llegado a los 120 km/h, mientras que en el Pirineo ripollès la intensidad ha estado similar, tanto en Ulldeter (122) como Molló (114).

La costa central ha sido otro de los escenarios donde el viento ha sido más protagonista. Por ejemplo, en la bocana sur del Puerto de Barcelona la racha máxima ha sido de 105,1 km/h, un pico que, según ha dicho la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, en una atención a medios este mediodía, es el récord para esta estación desde que se instaló, el 2011.

La racha más fuerte en Barcelona ciudad en más de 15 años

Los 87,1 km/h del barrio del Raval de la capital catalana representa el segundo día con rachas más fuertes desde el inicio de la serie histórica, hace veinte años, después del episodio de enero del 2009. En la Zona Universitaria (80,3 km/h) y en el Observatorio Fabra (78,5 km/h) también se ha podido percibir el temporal, Todavía en el Barcelonès, Badalona ha registrado casi 102 km/h a las siete y cuarto de la mañana.

En las comarcas vecinas del Maresme y el Baix Llobregat también se han registrado golpes de viento notables, como por ejemplo a Mataró (104 km/h), Cabrils (88,9) o el Prat de Llobregat (103,7).

Todavía cerca de la anilla metropolitana, el viento también ha sido muy fuerte en el Vallès, con 91,8 km/h en Terrassa o bien 86,4 km/h en Sabadell, así como 92,2 km/h en Caldes de Montbui. Se trata de unos valores similares en el Penedès, con 103 km/h observados en Vilafranca a las diez menos cuarto de la mañana, la misma velocidad que en Font-rubí. Municipios como el Vendrell, Cunit o Canyelles han superado los 70 km/h, mientras que Vilanova i la Geltrú se ha ensartado a los 92,2.

Fuera del área metropolitana o su cercanía, el Gregal y el Ponent también se han hecho notar en el Camp de Tarragona, con valores entre 60 y 80 km/h –por ejemplo, en Tarragona se han registrado rachas de hasta 63 km/h. Los valores más altos en esta región están en el Priorat, concretamente en las estaciones del Meteocat en Ulldemolins (87,5) y en el Pantano de Siurana, con 81,4 km/h.

En las Terres de l'Ebre el viento ha soplado también con fuerza, con puntas de 103 km/h en el Perelló (Baix Ebre) o de 89,6 km/h en Mas de Barberans (Montsià). Tivissa, Amposta o bien Horta de Sant Joan han rebasado los 70 km/h.

En cuanto a las comarcas de Poniente, Alto Pirineo y Arán, los valores son ligeramente más bajos, con valores que rondan entre los 60 y los 80 km/h a capitales como por ejemplo les Borges Blanques, Lleida, Tàrrega o Cervera. Con todo, han llegado a más velocidad a cotas altas pirenaicas, como por ejemplo en Espot (138,6 km/h) o Lac Redon (99,7 km/h), así como en Montsec de Ares (96,5).

En las comarcas centrales y gerundenses el viento sopla con fuerza, pero no con tanta intensidad, y destaca el extremo norte –además de Molló, Ulldeter y Portbou, Nuria (97,2), Muntanyola (103), así como el Santuario de Queralt (83) también han sufrido vientos especialmente relevantes.