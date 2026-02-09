Hife refuerza con 15 buses las líneas que conectan Terres de l'Ebre con Tarragona y Barcelona

La empresa tortosina Hife ha reforzado con quince nuevas expediciones su oferta habitual de buses que conectan las Terres de l'Ebre con Tarragona y Barcelona con motivo de la huelga convocada a Renfe. Se suman a los 32 que circulan cada día habitualmente cubriendo estas líneas. Una cifra, según el responsable de la compañía, que se ha incrementado sostenidamente a lo largo de los últimos cuatro años, en paralelo a los problemas constantes que experimenta el transporte ferroviario.

La mayoría de usuarios del bus, de hecho, ya hace tiempo que ni se plantean los desplazamientos en tren como opción, si bien la elevada demanda de billetes les obliga a planificarlos con una mayor antelación.

No ha sido una mañana de lunes con mucha más afluencia de viajeros que los anteriores, según ha explicado el consejero delegado de Hife, José María Chavarría, a ACN. Más allá del refuerzo de expediciones habilitado ante un posible incremento de la demanda por la huelga de los trabajadores de Renfe, la mayoría de los usuarios que se trasladan con bus hasta Tarragona o Barcelona ya hace tiempo que desistieron de coger el tren.

«Es más seguro», constata desde el mismo andén Nuria, que viaja con su familia. «Siempre acaba llegando puntual», añade. Con todo, reconoce que, ante la elevada demanda y la posibilidad de quedarse sin los billetes, decidió comprarlos hace unos quince días. «Por si acaso», precisa.

José Antonio, que se traslada con un grupo hasta el aeropuerto, asegura que hace tiempo se desplazaba en tren hasta Barcelona hasta que decidió optar por el bus. «Esta es una línea magnífica, hay un servicio muy bueno», ha subrayado.

Según Chavarría, la oferta de servicios de transporte de viajeros por carretera desde las Terres de l'Ebre no ha parado de crecer, especialmente, durante los últimos cuatro años. A pesar de que no ha precisado la cifra de pasajeros, calcula que durante este periodo se ha «cuadruplicado» la cifra de viajeros, con crecimientos anuales que han llegado al 15%.

En estos momentos, sin tener en cuenta los refuerzos de servicio puntual como durante la huelga de tren de este lunes, desde las Terres de l'Ebre salen hasta 22 expediciones en Barcelona y diez a Tarragona. «Tenemos más servicios que entre Tarragona y Barcelona», constata. La compañía organiza los trayectos interconectando los buses dentro del territorio con los de media y larga distancia, hecho que permite amplificar la oferta.

Con todo, el responsable de Hife considera que el servicio de buses, subvencionado directamente por la Generalitat, no se puede plantear en el territorio como una «competición» con los trenes. «El medio tanto da, lo importante es que la gente se mueva en transporte público. En las Terres de l'Ebre solo hay tres o cuatro estaciones de tren. Todas tienen transporte público por carretera. Se tienen que aprovechar. No es una competición de tren contra bus: se tienen que apoyar para que cada persona utilice el que más interesa», concluye.